Autoridad Sanitaria hace llamado a la prevención de la Hepatitis

El 28 de julio fue el Día Mundial contra las Hepatitis, una enfermedad que según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) padecen unas 240 millones de personas en el mundo. Esta enfermedad consiste en una inflamación del hígado, la que puede ser provocada por varias causas, entre ellas, medicamentos, productos herbarios, hasta lo más habitual que es el contacto con virus. Las hepatitis virales son catalogadas desde la letra A hasta la E.

La hepatitis A, es una infección hepática que puede producir una enfermedad moderada a grave. Este virus se encuentra ampliamente distribuido en el mundo y puede presentarse en forma esporádica o epidémica con ciclos estacionales. Su mecanismo de transmisión es fecal-oral, a través del consumo de agua o alimentos contaminados con material fecal de personas enfermas. Esto ocurre especialmente en lugares, donde existen condiciones de saneamiento ambiental deficiente.

Los problemas más graves se presentan con la hepatitis B y C. La hepatitis B se transmite igual que el VIH por vía sexual y por contacto sanguíneo. Y un porcentaje aproximado al 10 por ciento se convierten en hepatitis crónicas. Si esta no se trata a tiempo pasa a cirrosis hepática la que tiene muy mal pronóstico.

La hepatitis C es la más silenciosa, pues no se presenta con síntomas visibles y la vía de contagio casi exclusivo es por transfusión sanguínea, aunque hay casos de transmisión por contacto sexual. En el 50 por ciento de los casos de este tipo de hepatitis se vuelve crónica. La dificultad es que al no presentar síntomas claros resulta difícil pesquisarla. Cuando aparecen síntomas alarmantes suele ser demasiado tarde.

En líneas generales, el Seremi de Salud O´Higgins, Eduardo Peñaloza Acevedo comentó que "Las personas deben tomar medidas sanitarias universales, como el lavado de manos, especialmente a la hora de ingerir y preparar alimentos. Por otro lado es relevante, el uso de preservativo y tener presente que existe una vacuna contra la hepatitis B, la cual está dentro del Programa Nacional de Inmunizaciones"./