Diputado Javier Macaya: "Siempre he creído en la renovación de la política"

"La principal razón es que siempre he creído en la renovación de la política. De hecho cuando fui elegido por primera vez, suscribí un compromiso de no ir a más de dos elecciones seguidas en el mismo lugar, cosa que hoy cumplo a pesar de que muchas veces esos compromisos -en el caso de los políticos- quedan en palabras de buena crianza. El otro motivo, tiene que ver con el redistritaje y es que creo que para seguir aportando en política y colaborar a que nuestras ideas lleguen a ser gobierno, debo moverme a un lugar, donde pueda ser capaz de llegar a mayor cantidad de gente. Es el caso del distrito de la capital regional y el resto de Cachapoal, que es el lugar, donde vive más gente en O´Higgins.

Esto, no significa que me olvide de la tierra que me vio nacer y de mis orígenes, ya que la gran diferencia de un parlamentario que es de ésta región con otro que viene de afuera y sin un vínculo con esta tierra, es que uno gane o pierda, va a seguir vinculado a la región. Creo que puedo seguir aportando mucho a Colchagua desde la capital regional que es el lugar donde para bien o mal, se toman las decisiones más importantes en O´Higgins".

¿No descarta más adelante presentarse como candidato a senador por nuestra región?.

"En política se vive el día a día. De acá a las elecciones de noviembre se ve una eternidad, imagínate lo que son cuatro años más. Lo único que si te puedo decir, es que no sería parlamentario por una región distinta de la de O´Higgins."

¿Con su partida a Rancagua, la UDI no corre el riesgo de perderse en nuestro distrito?.

"No tengo dudas de que este cambio va a suponer muchísima más dificultad que haber permanecido en el lugar donde soy más conocido y tengo mis mayores afectos, pero pienso que los desafíos difíciles son justamente los más lindos y que le dan sentido a la vida. Y al contrario, creo que mi cambio de distrito, puede significar recuperar un diputado que se había perdido por mi partido en el ex distrito 33. Hacemos una buena dupla con Issa Kort allá y trabajamos en equipo".

¿Cómo ve a los nuevos candidatos que lleva la UDI en el nuevo distrito 16?.

"Con Memo Barros nos unen años de trabajo en un proyecto colectivo. El es un gran diputado, de terreno que por lo demás fundó el partido en San Fernando. Tanto, él como Virginia Troncoso son una gran dupla que puede mantener los dos diputados de la UDI en el nuevo distrito 16".



Se le ve muy cerca de Sebastián Piñera en todas sus actividades. "Que rol cumplirá en su campaña presidencial?

"Mi llegada a la política y al Congreso el 2010 se produjo con la elección de Piñera, por lo que toda mi trayectoria pública ha estado bien marcada por su liderazgo. Hoy, trabajo codo a codo con él. Además del proyecto de volver al gobierno, estoy muy cerca de él en el tema programático en salud. Nos reunimos periódicamente con el ex presidente para darle forma a ideas y propuestas en esta materia tan sensible para los chilenos, que perciben que la salud pública no les está respondiendo o lo está haciendo tarde".

Respecto al tema de la Corporación Municipal de San Fernando, varios diputados se han referido a la crisis. Sin embargo usted no ha sido tan crítico de la administración del alcalde Luis Berwart. "Qué opinión tiene al respecto?.

"No es correcto ése diagnostico. La gran diferencia mía con otros parlamentarios es que yo he sido crítico del actuar del municipio en general en los últimos 20 años, no sólo de éste alcalde sino desde Figueroa, pasando por Molina y ahora con Berwart. Incluyo acá una crítica a los parlamentarios que los han apoyado en sus elecciones, lo que no es mi caso. Y tampoco excluyo la responsabilidad del Ministerio de Educación, que no ha sido capaz de fiscalizar como corresponde a los problemas de administración de educación y salud municipal que se han vivido allí en los últimos años. La otra diferencia es que lo mismo que te estoy diciendo en esta entrevista, se lo he dicho en la cara al alcalde actual y a los anteriores, a los profesores y apoderados de San Fernando, sin vender ninguna ilusión de hacer o conseguir cosas que no están dentro de mis facultades, ya que no soy ni cercanamente una persona que pueda tomar decisiones administrativas para cambiar las cosas en la Corporación".

¿La llegada de un administrador provisional es la solución al problema?

"Yo estoy por todo lo que saque del marasmo actual a la Corporación para que se retorne a clases a la brevedad. Un nuevo administrador, con un nuevo sueldo a pagar por el municipio, no soluciona por sí solo los problemas si no viene con nuevos recursos. El déficit en San Fernando es estructural, por lo que para salir de la crisis, se requiere un cambio estructural, con nuevos recursos que signifiquen una administración moderna y mucho más responsable de lo que ha sido hasta hoy".



Por último. ¿Qué mirada tiene usted respecto a la lentitud de CGE en recuperar el sistema cuando se han producido cortes originados por los últimos sistemas frontales?

"La CGE y todas las empresas de suministro eléctrico no han estado a la altura de lo que se les exige y eso hace caldo de cultivo para quienes por ejemplo plantean que esto se soluciona con empresas públicas manejando la distribución eléctrica. Como me decía mi padre el otro día: antes llovía más, se cortaban los puentes pero el suministro eléctrico no fallaba tanto como hoy. Y eso amerita una reflexión sobre la forma en que está trabajando mirando en el corto plazo si las medidas de mitigación son suficientes, si las cuadrillas para hacerle frente a las emergencias dan abasto y en el largo plazo ver qué inversiones hay que exigirles, desde el soterramiento de cables hasta la limpieza de franjas de seguridad que hoy no se cumple. Todo esto, sin desconocer que hay negligencia de los entes fiscalizadores, en este caso, la SEC y el ministerio de energía, para lo cual nosotros desde el parlamento ya hemos oficiado para que se apliquen los procesos y sanciones que correspondan"./

