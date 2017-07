PRI ratificó apoyo a Sebastián Piñera

En la oportunidad, además de visitar algunos medios de comunicación, se reunieron en una jornada de reflexión con algunos dirigentes comunales de esa colectividad, entre ellos el doctor Raúl Herrera, un profesional de gran trayectoria y parte importante de la directiva nacional.

El objetivo principal fue ratificar el apoyo del PRI al candidato a la presidencia de la República, Sebastián Piñera, como también hacer un llamado a la ciudadanía a participar del proceso electoral del próximo 19 de noviembre de 2017. En entrevista con Diario Sexta Región, la dirigente nacional sostuvo. "Quiero ratificar el llamado a la unidad que permanentemente nos hace el candidato a la presidencia de la República, Sebastián Piñera y convocar a los ciudadanos de esta gran región a que concurramos en noviembre próximo a votar, porque Chile requiere de un cambio profundo".

La presidenta del PRI agregó. "Anteayer Sebastián Piñera anunció públicamente la constitución del Ministerio de la Familia y ese va hacer precisamente el eje central de su gobierno. Se trata de una propuesta hecha por el Partido Regionalista Independiente, la cual fue acogida con mucha fuerza y convicción por el ex presidente". Alejandra Bravo dijo que hoy el PRI está constituido en todo el país y aprovechó de dar la bienvenida al Consejero Regional, Gustavo Rubio. "Es un hombre de mucho esfuerzo y trabajo. En estos pocos minutos que llevo en la zona, me he dado cuenta del enorme cariño y respeto que le tiene la gente".

El presidente regional del PRI Antonio Muñoz agradeció la visita de la dirigente nacional y confirmó que la colectividad llevará candidatos a CORE para el proceso de noviembre. Anunció entre ellos, los nombres de Isaa Salem, Jorge Pineda y la sanfernandina Carmen Gloria Castillo.

Uno de los gestores de la visita de la presidenta a la región, fue el CORE Gustavo Rubio. "Estoy feliz que el partido me haya abierto los brazos y respetado mis valores y principios y que me haya aceptado para estar junto a ellos. Estoy agradecido de todos especialmente del presidente regional. El ejemplo de trabajo y compromiso con la ciudadanía que tiene el partido me satisface y estoy dispuesto a trabajar en equipo por la gente y por el crecimiento de nuestra región"./

