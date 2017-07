Lenguaje de señas se unio a obras Shakespeare

Y es que aunque hayan transcurrido 400 años desde su muerte, las obras de William Shakespeare son y serán un referente para las creaciones actuales. Y como el objetivo es acercar el arte y la cultura a los niños, el Teatro Municipal de Santiago trajo esta obra a Rancagua, gracias al convenio de colaboración que existe con el Consejo Regional de la Cultura y las Artes, además de la colaboración del Teatro Regional.

Con música en vivo, los personajes recorrieron de manera lúdica y con una propuesta interactiva, las principales obras de este célebre dramaturgo, entre ellas Hamlet, Romeo y Julieta y Sueño de una noche de verano, sacando risas y aplausos de todo el público.

La directora del Consejo Regional de la Cultura y las Artes, Ximena Nogueira Serrano, destacó que lo más relevante de este concierto dramatizado fue el factor inclusivo, ya que cumpliendo con lo dispuesto en el marco de la ley de inclusión, se contó con la participación de Ana Fuenzalida, intérprete de lenguaje a señas, quien interpretó la obra para los integrantes de la Agrupación de Sordos de San Fernando, que asistieron al teatro.

De esta forma, la máxima autoridad regional en materia cultural, sostuvo que el trabajo con los niños y jóvenes es un tema prioritario para esta administración, en la cual, además, se reconoce el acceso al arte y la cultura como un derecho de todos.

LOS NIÑOS OPINAN

Sofia, de 9 años, comentó que: "Me gustó la parte donde salía que enviaban una carta pero al final no la enviaban, me dio risa". Junto con decir que le gustaría seguir participando en este tipo de actividades, agregó que "Me gustó que hubiera actores y músicos en el escenario porque en algunas partes era gracioso".

Gabriel, seis años, comentó que: "Vine al teatro con Sofia mi mamá y la Nani, me porté bien, no me aburrí y vi casi toda la obra". Agregó que lo que más le gustó "fue la parte del hada que se enamoró del burro"./



FOTOS: GENTILEZA DE TEATRO REGIONAL DE RANCAGUA, CRISTIÁN LUCERO.

