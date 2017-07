Superintendencia de Electricidad y Combustibles levantará cargos contra CGE

Durante la reunión, se conversó sobre lo acontecido a nivel regional ante el frente de mal tiempo que afectó a varias regiones del país, donde incluso tuvimos nieve, hecho que no pasaba hace más de 10 años.

Ricardo Miranda, director regional de SEC, sostuvo que "El día viernes pasado mediodía, pedimos los planes de contingencia para enfrentar la situación que estaba informada por ONEMI. El día sábado estuvimos monitoreando en distintos lugares en terreno, junto a la Seremi de Energía, y el día domingo también. Los sectores más afectados claramente fueron las zonas cordilleranas, básicamente por la caída de árboles de gran magnitud, que quebraron postes y también por efecto del hielo, que genera una carga mayor en las líneas y causa daños en crucetas y conductores. Todos estos fenómenos que pasan son absolutamente previsibles y evitables, en la medida en la que la empresa correspondiente, tome las medidas en forma anticipada".

Los reclamos no se hicieron esperar el fin de semana, pues los usuarios coparon las redes sociales para hacer llegar sus molestias: "Iniciada la emergencia comenzamos un proceso de investigación, hemos podido presenciar en terreno las causas y el resultado de esa investigación. Claramente vamos a formular cargos una vez más a CGE Distribución, por el excesivo tiempo de demora en la normalización del sistema, los que debieran ser, no más allá de 6 u 8 horas, dependiendo del tamaño de la falla. No más allá de 6 horas, todos los servicios debieran quedar normalizados", precisó el Director regional de SEC.

Por su parte, la Intendenta (s), Mirenchu Beitia, precisó la preocupación que existe frente a este tema: "Aquí se van a levantar cargos contra la empresa, para mejorar este servicio y además ver todo el tema de prevención. La evaluación que hemos hecho no es buena, consideramos que es inaceptable que un servicio de energía eléctrico este suspendido por más de 8 horas, acá tenemos clientes que han pasado más de 48 horas sin suministro de electricidad y todavía quedan algunos clientes sin este suministro, por lo tanto nos parece inaceptable y realmente se van a tomar las medidas que corresponden para que esto no se vuelva a repetir".

Las autoridades entregaron indicaciones para hacer sus reclamos:

Entrar a la página www.sec.cl

Opción de recamo de electricidad

Opción de corte de luz o facturación

Con el número de cliente, que aparece en la parte superior izquierda de la boleta y el número de poste de referencia (todos los postes tiene una plaquita) eso facilita para que la empresa llegue más pronto al lugar.

Ese reclamo le llega paralelo a la compañía y de esa manera el SEC puede controlar los tiempos de normalización del suministro eléctrico./

