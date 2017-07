Ex concejal Mario González se dirigió a la comunidad

"Soy un profesional administrador público de amplia trayectoria en el servicio público y municipal con más de 20 años de experiencia. Mi desempeño en el Servicio Nacional de Turismo se desarrolla en labores netamente profesionales y gracias a ello me he ganado el respeto de muchas personas que laboran en esta área en la Región de O´Higgins y en el país.

Se me asignó en tal tarea el grado 6, en el escalafón desde que ingresé al Servicio (el que además es "a contrata"). Mi liquidación de sueldo ha estado a la vista en la página de transparencia todo el tiempo.

Mi llegada a cualquier cargo incluido Sernatur siempre ha estado ligada a mi función, por lo mismo rechazo toda vinculación de "operador del senador Juan Pablo Letelier".

En la declaración pública, el ex concejal de San Fernando agrego. "Es más en la calificación de mis funciones salí en lista 1, solo por mi compromiso y el trabajo, que he desarrollo con lealtad al Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. Me extraña que a ésta altura del período de elecciones internas, se arroguen funcionarios de la directiva de la Anfus para sacar temas de salario y vinculación política. Reafirmo que soy Socialista y de mucho recorrido en lides políticas, pero mi trabajo bien hecho no dice relación con lo denunciado por estos días.

La vinculación perversa que se hace con el senador Juan Pablo Letelier y ésta manera de descalificar a las personas no la acepto bajo ningún motivo. Así como tampoco el que la Asociación de funcionarios esté en período de elecciones utilizando esto para tapar temas más relevantes para los mismos asociados, raro el hecho por decir lo menos.

Con la Directora estuve en conversación para que me bajara el grado a principios de año, ante lo cual me rehusé, esto debido a que mi contrata es en grado 6 y así quedó estipulado.

Esto es un tema que ella tiene que aclarar y dejar manifiestamente claro cuáles son los derechos que tiene uno como funcionario.

Actualmente estoy cursando un diplomado de Innovación en Turismo dictado por la U. de Talca, pero por lo visto estas acciones no se muestran cuando se quiere enlodar a una persona./

