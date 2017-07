Lanzamiento de programa de alfabetización

El lanzamiento contó con la participación de la actriz nacional y concejal por Rancagua, Silvia Santelices y la también actriz, cantante y embajadora de la Fundación Zamudio, Maga Ortúzar.

Comunidades haitianas y colombianas participarán este 2017 en el Programa de Alfabetización Contigo Aprendo, hecho que fue destacado por las autoridades que asistieron al lanzamiento.

"Es de suma importancia que las comunidades inmigrantes manejen la legua castellana porque es muy incómodo llegar a un lugar, donde no se entiende nada y no se puede ni quiera leer y como Gobierno, tenemos el deber de ir en su ayuda sobre todo con una reforma que también opta a la Inclusión. El Contigo Aprendo -además de tener el componente que permite avanzar socialmente- tiene este otro que es inclusivo", declaró el Secretario Ministerial de Educación, Hernán Castro Monardes.

Asimismo, Rodrigo Concha, monitor desde hace tres años consecutivos del Contigo Aprendo, declaró: "Es una emoción para mi ser monitor y aportar esta herramienta tan importante como es enseñarle a cada persona lo que es -por primera vez- aprender a leer un letrero, una carta de sus hijos o sentarse con ellos y perder la vergüenza de enseñarles a hacer una tarea o simplemente, a enseñarles que ya no se puede mentir (...). Muchas veces cuando no sabemos leer ni escribir y somos adultos, caemos en las mentiras por las vergüenzas de qué nos van a decir si los demás se enteran que no sabemos hacerlo.

"Es enriquecedor ganarse la confianza de esa persona que llega con miedo y cuentan historias tan sensibles como que no son capaces de leer una comunicación de sus hijos, o que pasan mucho tiempo en los paraderos porque no son capaces de comprender para dónde van las micros que pasan o también, cuando muchas veces han querido comprarse algo para comer y se han quedado con las ganas de hacerlo por no comprender lo que está escrito en una carta", manifestó Rodrigo./

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.