UOH capacita a profesores de inglés

Respecto a la jornada, la encargada regional del programa "Inglés Abre Puertas", Alexandra Gutiérrez, detalló que esta actividad dirigida a docentes de O'Higgins se realiza en invierno y verano, y su objetivo es enfocar -en la realización de talleres- las necesidades que como programa han identificado a lo largo de la región. "Uno de los mayores focos de este año son las necesidades educativas especiales, vinculadas a las especialidades de la docencia del inglés", ejemplificó Gutiérrez.

Los académicos de la UOH que participaron de la jornada fueron Rosa Cerda, Gabriel Morales y Natalia Muñoz. Los dos primeros estuvieron a cargo de un workshop sobre utilización de TICs (Tecnologías de la Comunicación y la Información) en el aula, y la tercera dictó una charla sobre competencia intercultural en la enseñanza del inglés.

Sobre su participación, la académica y coordinadora del programa de inglés de la Universidad de O'Higgins, Rosa Cerda, señaló que "La idea del taller fue presentarles diferentes herramientas que ellos (docentes) pudieran utilizar en las salas de clases, de manera que ayude a los estudiantes a una mayor motivación y que puedan ir con ganas a estudiar".

Por su parte, la jefa de carrera de Pedagogía en Inglés para Enseñanza Básica y Media de la UOH, Prof. Fernanda Soler, destacó la importancia para la universidad y sus estudiantes de participar en este tipo de instancias: "Aquí hubo una suerte de simbiosis, entre la Universidad de O'Higgins y la gente que hace el trabajo de campo más concreto, que son los profesores en el aula. Esta fue una súper buena instancia para poder establecer lazos y conexión de nuestros estudiantes - que también participaron- con profesores que están en ejercicio hoy en día".

EVALUACIONES DE LA JORNADA

La profesora de inglés del Liceo Machalí, Rosario González, fue una de las docentes de la región que participó en la actividad, tras concluir la jornada, valoró la calidad de las exposiciones entregadas por académicos de la UOH: "Fue una gran experiencia estar en el Winter Retreat y además ver in situ la Universidad de O'Higgins, me encantó el nivel de inglés de los profesores y me encantó como hicieron su workshop". En el caso de la exposición sobre interculturalidad, destacó la presentación de Natalia Muñoz, porque: "Estamos recién adaptándonos a extranjeros que están llegando a nuestro país".

Finalmente, Ámbar Sanhueza, estudiante de Pedagogía en Inglés para Enseñanza Básica y Media de la UOH, y quien tuvo la oportunidad de asistir a la jornada como observadora, gracias a los cupos otorgados por el programa "Inglés Abre Puertas", señaló que "A mis compañeros y a mí nos pareció súper interesante la actividad, es una experiencia nueva y el hecho que nuestros profesores hayan sido expositores, es aún más destacable. Verlos como más grandes que en la sala de clases, nos pone súper contentos", concluyó./

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.