Funcionario municipal recibe reconocimiento internacional

Camilo Maldonado tiene 41 años, es oriundo de la comuna de Peumo y funcionario de la Municipalidad de Pichidegua. Hace 1 año comenzó a dedicarse a la ilustración científica con el interés de entregar conocimientos a las nuevas generaciones, rescatando en sus obras especies nativas que están en peligro de extinción. "Pese a que mi profesión no tiene nada que ver con el ámbito científico, mis conocimientos los he logrado en el camino, estudiando fauna y enseñando a los niños y jóvenes respecto de nuestras especies nativas mediante ilustraciones", comenta el artista peumino.

Respecto del título internacional que obtuvo, Camilo afirma: "Del concurso no sabía hasta que un amigo me contó, y entonces busqué las bases para postular. Al mismo tiempo, estoy presentando mi trabajo en diversas comunas de la región e impulsando talleres. Han sido muchas cosas buenas en poco tiempo y agradezco el apoyo y cariño de la comunidad regional, familia y amigos".

15 HORAS DE TRABAJO

Valorada en 200 euros, su ilustración ganadora fue titulada "Alzando el vuelo" y recibió casi 400 votos de aficionados de todo el mundo. En la obra, podemos observar un ejemplar macho de Picaflor Cordillerano, una especie de colibrí caracterizado por el intenso color verde de su plumaje de su cuello. Este fue elaborado con un estilo hiperrealista que captó la atención de los votantes. "Es una obra que me costó 15 horas de trabajo continuo porque no deseaba perder la inspiración en ella, es como un escritor cuando comienza un libro no sea detenerse, el parar significa perder el trazo la fuerza en las líneas de la ilustración y eso no quería que ocurriera, así se logró esta ilustración, la cual se unirá a las exposiciones que realizo en la región, en distintos lugares para crear conciencia de lo que podemos perder si no cuidamos nuestras especies nativas".

MÁS DE 400 COMPETIDORES

En este contexto, el alcalde de Pichidegua, Adolfo Cerón, manifestó todo su agradecimiento a Camilo por dejar en alto el nombre de su comuna: "Nos sentimos orgullosos de su logro, más aun rescatando la fauna autóctona de nuestro país. Este es un ejemplo de que con dedicación se obtienen grandes logros. En este Municipio siempre damos respaldo cuando se trata de potenciar talentos locales".

En esta edición del Concurso, el jurado tuvo la ardua tarea de escoger veinte obras de entre las más de cuatrocientas propuestas presentadas provenientes desde todo el mundo. Se presentaron ilustradores de más de 32 países, con gran presencia de españoles, portugueses, colombianos y mexicanos, entre otros, quienes participan para darse a conocer en las más importantes editoriales del rubro./

