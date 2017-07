50 estudiantes beneficiados con programa "Yo Elijo mi Pc"

"Esto sirve para acortar la brecha digital entre nuestros alumnos y que fue muy bien recibido por ellos y sus familias", dijo Marco Contreras. El jefe comunal resaltó la importancia de esto y de no discriminar a las familias que optan por la educación particular subvencionada: "Como administración, no queremos discriminación, si bien, por ley no podemos entregar recursos, el trato debe ser el mismo, esa es nuestra postura. Como educación municipal tenemos que entregar las herramientas para competir con la educación particular subvencionada, pero no discriminar a los alumnos. En esta administración son todos bienvenidos y yo colaboraré con todo lo que pueda con todos los colegios de la comuna".

En tanto el director regional destacó lo realizado por el Gobierno y agradeció a las autoridades comunales, además de expresar que cuentan con todo el apoyo de Junaeb para seguir entregando diversos beneficios estudiantiles en la comuna; ya al finalizar la ceremonia todos los alumnos recibieron estos notebooks y agradecieron por el gesto a los encargados de JUNAEB y al alcalde Contreras que resaltó que los niños siempre serán la prioridad en esta gestión.

El programa beneficia a los alumnos de menores recursos y con buenas calificaciones con notebooks escogidos por los propios estudiantes. Vale destacar que quienes hacen la elección según las bases de los beneficiados, son en la Junta Nacional de Auxilio y Becas./

