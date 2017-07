Becas gratuitas para estudiar chino mandarín e inglés

Con este beneficio se espera mejorar los niveles de accesibilidad a oportunidades de capacitación y de desarrollo personal, así como ampliar las opciones laborales con el dominio de una segunda lengua.

Serán 15.000 becas del programa "Conoce y Emprende con China" de la Corporación Cruzando el Pacifico, las que se dividirán en tres cursos e-learning: "Introducción al Chino Mandarín", "Cultura China" y "Cultura de Negocios con China".

Además, se entregarán 10.000 becas para estudiar inglés, las cuales son promovidas por la Universidad de Antofagasta.

Los jóvenes que fueron beneficiados con las becas de Chino Mandarín durante los años 2015 y 2016, tendrán la posibilidad de incrementar sus conocimientos, ya que INJUV además pondrá a disposición 5.258 becas de continuidad de estudios de "Uso de la Lengua China", instancia en la que tendrán acceso a cursos de gramática básica, podrán realizar ensayos de preparación para rendir el nivel 1 del examen de lengua china Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK), y cursar estudios introductorios de exportación e importación con el gigante asiático.

El director Nacional de INJUV, Nicolás Farfán, dijo que "El aprendizaje de lenguas extranjeras o no maternas ha servido como herramienta eficaz en los países en vías de desarrollo para fomentar su crecimiento, no sólo económico sino también social. En el caso del chino mandarín y el inglés, son idiomas de gran utilidad, principalmente en el ámbito laboral. En el último tiempo, el Instituto Nacional de la Juventud ha puesto a la capacitación como una de las prioridades entre los beneficios que quiere entregar a los jóvenes del país, siendo un insumo importantísimo a la hora de insertarse en el mundo del trabajo".

El director Regional de O´Higgins, Jorge Parraguez Caroca, comentó: "Muchas veces, por factores económicos, no se puede acceder a cursos que mejoren la formación de nuestros jóvenes, y este ha sido un esfuerzo importante que hemos hecho como Gobierno, para concretar un programa de estas características".

POSTULACIONES

Las postulaciones son a través del formulario habilitado en www.injuv.gob.cl. Solo se deberá elegir una alternativa del curso al cual se quiere optar, inglés o chino mandarín.

REQUISITOS

Los interesados deberán tener como mínimo 17 años cumplidos al día de la postulación y, como máximo, 29 años, con 364 días. Además, deben estar inscritos en el Registro Social de Hogares./

