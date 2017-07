Exitosa presentación del Coro de Cámara de Rancagua

La actividad, organizada por la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la UAI el 22 de junio, reunió a importantes agrupaciones corales como el Coro de Cámara de Viña del Mar, el Coro de la Universidad Adolfo Ibáñez, el Coro del Colegio St. Margaret's, además del Coro de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y como invitado especial el Coro de Cámara de Rancagua, quienes interpretaron un variado repertorio desde lo clásico a lo popular con obras de Europa, África y América.

El primero en presentarse fue el Coro del Colegio St. Margaret's School for Girls, conformado por alumnas de 5° año básico a 4° año medio, dirigido por la maestra Ximena Achondo, quienes interpretaron Belle Mama (canon de origen africano - polinésico), The Rythm of the Life, The Best Day of my Life y Say Something.

El Coro de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso dirigido por la maestra Melisa Arriagada interpretó "Playa, Brisa y Mar de Alberto Carbonell y Candombe del 6 de Enero de Yabor - Abel Montenegro.

El Coro de Cámara de Rancagua interpretó Benedicamus Domine, Kyrie Eleison, Lacrimosa del Réquiem de W.A Mozart, Calma Te quiero de A. Favero, además de los clásicos de música gospel Hush y Freedom.

El Coro de Cámara de Viña del Mar, dirigido también por Melisa Arriagada, interpretó Vecchie Letrose de Adrián Willaert, Serenata para la Tierra de Uno de María Elena Walsh y Néstor Zadilff y Jacinto Chiclana de Astor Piazzola y Néstor Zadoff.

El último en presentarse fue el numeroso Coro de Alumnos de la Universidad Adolfo Ibáñez, dirigidos por Gilberto Ponce quienes interpretaron obras del mundo como Teresica Hermana, Sanctum de la Missa Luba (Congo), Siyahamba (canción Zulú), Leyenda Stenka Razin del Volga (Rusia), Opa Opa (Isla de Pascua) y Bullerengue del folclor colombiano.

En la oportunidad, el maestro Gilberto Ponce agradeció la participación de los distintos coros en este primer encuentro, agregando que la intención es fomentar la música coral en la región y el país.

VOCES RANCAGÜINAS

El Coro de Cámara de Rancagua, dirigido por los maestros Eduardo Díaz y Eleomar Cuello, lleva un año y tres meses de formado gracias al apoyo de la Municipalidad de Rancagua y la Corporación de la Cultura y las Artes. Cuenta con cerca de 40 voces (bajos, tenores, mezzosopranos y sopranos) quienes interpretan un amplio repertorio que abarca los grandes clásicos, los más famosos coros de Ópera y Zarzuela, así como también música latinoamericana o de carácter eclesiástica y gospel./

