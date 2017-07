Continúa trabajo para bajar niveles de contaminación atmosférica

En la reunión, a cargo de la Seremi del Medio Ambiente de O'Higgins, Giovanna Amaya, los participantes dieron a conocer las acciones realizadas en el marco del PDA, tales como, la suspensión total de actividades deportivas al aire libre organizadas por el Instituto Nacional de Deporte durante un Episodio Crítico (sólo se realizan en recintos cerrados). Además, el Servicio Agrícola y Ganadero SAG, informó las actividades de fiscalización de quemas agrícolas, a contra denuncia realizadas, que a la fecha han mostrado una considerable disminución en la Región.

"El exhaustivo trabajo que hemos estado desarrollando desde el comienzo del gobierno, en materia medio ambiental y principalmente en descontaminación atmosférica en la región, no sólo desde la Seremi, si no, como Gobierno Regional, con los distintos Servicios Públicos que conforman el PDA, nos ha permitido obtener importantes resultados, lo que nos hace sentir orgullosos, no sólo de nuestros logros, si no, y principalmente, del compromiso que ha demostrado la ciudadanía, porque sin ellos nada de lo que nosotros hacemos cobra sentido, son los vecinos y vecinas de las 17 comunas del PDA, los que han permitido estos avances y estas mejoras", aseguró la Seremi del Medio Ambiente, Giovanna Amaya

Por su parte, la Seremi Vivienda y Urbanismo y Serviu, continúa con la entrega de Subsidios de Acondicionamiento Térmico, que en lo que va del año ya ha beneficiado a más de 1.270 familias en la región.

A su vez, la Seremi de Economía, a través de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, informó que, referente a los Acuerdos de Producción Limpia establecidos, actualmente, 33 leñerías de O'Higgins, se encuentran en Auditoría final para obtener la certificación, resaltando que cada vez son más los establecimientos que cumplen con los requerimientos en este comercio. A su vez informaron que 44 maiceros de la zona también se encuentran en etapa de auditoría final para la certificación.

Mientras que en el rubro panadero ya fue aprobado el Acuerdo de Producción limpia, con cumplimiento normativo, por la Superintendencia de Medio Ambiente, dando inicio a la etapa de negociación para la posterior firma, que permitirá su puesta en marcha.

En tanto, CONAF enfatizó en las fiscalizaciones de quemas y la realización de capacitaciones a Carabineros, siendo la próxima de éstas, fijada para este mes de julio. De igual forma, la Seremi de Energía dio cuenta del trabajo informativo realizado referente al buen uso de la leña y la eficiencia energética, con charlas en Establecimientos Educacionales y Uniones Comunales de Juntas de Vecinos. Mientras que el Gobierno Regional y la Gobernación de Cachapoal, continúan la labor de difusión del plan de Descontaminación entre los habitantes de la Zona Saturada.

El Jefe de Oficina, Santiago Pinedo informó que, durante las 56 acciones de fiscalización que van a la fecha a leñerías y calderas, se ha visto un notorio aumento en el cumplimiento por parte de los establecimientos, además de una fuerte baja en el consumo de este combustible, en comparación a los años anteriores./

