Familias agradecen entrega de subsidios de Vivienda

"Ustedes están recibiendo dignidad y calidad de vivienda y eso es lo que nosotros queremos como Gobierno", dijo el Intendente Pablo Silva. Añadió que "Queremos que todos los chilenos tengan oportunidades, queremos que sus hijos, o los que vengan en camino, tengan posibilidades y para eso estamos emparejando la cancha. Por eso estamos entregando educación superior gratuita porque creemos que todos sus hijos tienen los mismos derechos que los demás".

En la misma línea, el director de Serviu, Víctor Cárdenas, expresó que "El Comité "Sueños Esperados" es la segunda etapa de un proyecto que se inició hace algunos años, estamos contentos del trabajo que hemos realizado junto con las familias y ellas han podido reconocer el cumplimiento de los compromisos".

A su vez, Marcela Miranda, presidenta del Comité "Sueños Esperados", dijo que "Primero que todo agradecerle a Dios por la oportunidad que nos dio. Estoy feliz, no sólo por mí sino por las 145 familias que recibieron el subsidio. Es una espera larga, yo llevo alrededor de diez años pero al fin llegó. Feliz, contenta, porque a veces cuando no resultan las cosas pensaban que la directiva no funcionaba pero la verdad es que yo tengo la misma necesidad que tiene toda la gente. Feliz y agradecida por todas las personas que nos ayudaron. Esperar que este año y medio pase pronto".

El Comité "Sueños Esperados" inicia su etapa de organización de la demanda desde el año 2013, conformando un grupo de 145 familias. El proyecto se realizará en un terreno de Serviu O'Higgins, colindante a Villa Santa Ana, Comité Nuevo Renacer, que contempló la construcción de 155 viviendas sociales. El terreno ya citado se ubica en el sector nororiente de la Localidad de Graneros.

Conforman este Comité 138 postulantes y se adscriben al proyecto 7 familias damnificadas del terremoto, lo que hace el total de 145 familias. La población total que beneficiará este proyecto es de 414 personas. El grupo etario más numeroso es de un 28,9% que incluye personas desde 30 años hasta 59 años. Los adultos mayores representan un porcentaje de un 5,5%.

De las 145 familias 5 certifican su origen de pueblos originarios (mapuches). La directiva ha permanecido en el cargo mostrando sus condiciones de líderes pro activos, con alto interés en el logro del objetivo de la casa propia./

