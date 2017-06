"No sólo pude estudiar lo que yo quería, que es pedagogía en historia en la Usach, cosa que no habría logrado con el puntaje que obtuve en la PSU, sino que además cuento con un acompañamiento por esta casa de estudios para asegurar mi permanencia en la carrera. Realmente durante tercero y cuarto medio tuve no sólo el apoyo del PACE, sino que un preuniversitario de lujo. Así lo defino yo, y lo recomiendo pues para mi marcó la diferencia, entre quedarme con el cuarto medio, a ser un estudiante universitario con proyecciones reales. Con el PACE yo entendí que soy capaz y lo estoy logrando". Con estas palabras, el ex alumno del Liceo Misael Lobos Monroy de Graneros, José Olivares Valdivia, dio a conocer su experiencia durante el lanzamiento regional del Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE).