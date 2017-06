Inauguran jardín Zancudín en Chépica

El pronóstico de lluvias no fue impedimento para que al menos 50 padres y apoderados se dieran cita en la instancia, la misma en la que María Tobar fue una de sus oradoras por su activa participación, la misma que hoy demuestra por su nieto Maicol Guerra Fierro de 3 años.

"Mi experiencia en el jardín ha sido muy buena, a mí me ha servido mucho en cuanto a buscar trabajo, el aprendizaje de los niños que cuando llegan a la prebásica se nota al tiro. A mí me han dicho ah, su hijo es de Integra", asegura.

Y es que el sello de Integra se nota y con las nuevas instalaciones que incluyeron la reposición completa del establecimiento, más una nueva sala cuna para 20 niños y niñas con una inversión que superó los 473 millones de pesos, no solo se refuerza aún más, sino que también da cumplimiento al compromiso presidencial de aumento de cobertura.

"Estos nuevos espacios no solo son de un altísimo estándar, sino también permiten que nuestros niños y niñas de Chépica puedan tener tanto las condiciones adecuadas para el aprendizaje y su desarrollo, como disponer de espacios seguros y confortables que favorecen su bienestar, una condición esencial para el aprendizaje", sostuvo en la ocasión la directora Regional de Integra.

La máxima autoridad comunal en tanto, relevó la importancia histórica del establecimiento en la comuna, la que ha sumado el esfuerzo de muchas personas e instituciones, señaló: "Que lograron en primer mantenerlo y en segundo lugar mejorarlo. Lo que hoy día vemos, es el resultado de aquel esfuerzo y hoy día por sobre todo quiero agradecerle especialmente a Integra", puntualizó rebeca Cofré.

El nuevo establecimiento cuenta con ventanas de termo panel que permiten una mejor aislación térmica y acústica; aire acondicionado en todas las salas; patios con pavimentos de caucho; y acceso universal, entre otras características.

Integra pertenece a la Red de Fundaciones de la Dirección Sociocultural de la Presidencia de la República. Con 26 años de experiencia, es uno de los principales prestadores de educación parvularia en Chile./

