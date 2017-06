Estudiantes se enfrentaron en 7° Torneo de Debates en sede Santo Tomás

El segundo puesto fue para los estudiantes de la carrera Servicio Social: Juan Donoso Cabello, Octavio San Martín Olivos, Javiera Polanco Espinoza y María José Hermosilla Fecci. Esta última fue escogida como la mejor debatiente del torneo y comenta las habilidades que la llevaron a este reconocimiento: "Soy bien ratoncito lector, me preparé leyendo mucho. Yo no soy memoriona, y siempre trato de entender las cosas para explicarlas, lo que creo que me jugó a favor.

EL VALOR DE LA EXPERIENCIA

Las ganadoras del torneo tomasino fueron las representantes de la carrera Técnico en Trabajo Social: María Carmen Zúñiga Catricura, Araceli Parraguez Pizarro, Romina Arel Riquelme y Catherine Cordero Fierro, quien destaca: "Independiente del premio, es el aprendizaje, el nutrirte como persona y cómo repercute en ti esa experiencia. Eso para mí es más significativo".

Su compañera Araceli reconoce que en un principio no quería participar, pero sus compañeros la convencieron: "Para no ser una más del montón, total nada perdía. Fue una experiencia que vale mucho para la vida laboral".

Finalmente, María Carmen Zúñiga agradeció la ayuda del Centro de Aprendizaje, instancia académica que brinda orientación y apoyo a los alumnos de Santo Tomás, con la finalidad de mejorar sus niveles de aprendizaje. La estudiante agradece a su

Directora, María José García: "Con ella nos estuvimos preparando hasta muy tarde. Nos reunimos como grupo, nos preparamos, no dormimos... esto demuestra que uno puede lograr hacer muchas cosas, solamente con esfuerzo"./

