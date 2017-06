Abriendo sus puertas a la diversidad

Si bien es cierto que el colegio cuenta con financiamiento compartido, ha congelado el copago durante los últimos años y de los 888 estudiantes que ahí estudian, 488 de ellos no cancelan mensualidad; ya sea por ser alumnos prioritarios o por ser becados por el establecimiento.

El Intendente Pablo Silva, destacó que "Aquí hay un buen trabajo de parte del colegio. Hemos conversado con los niños, quienes están completamente comprometidos; tanto los que se han integrado, como los que son de la comunidad de Machalí y Rancagua, demostrando integración y enriquecimiento de experiencias chilenas y extranjeras".

Por su parte, el Secretario Regional Ministerial de Educación, Hernán Castro Monardes, indicó: "Hemos venido al Colegio Arturo Prat de Machalí a conocer una experiencia bastante interesante y que no es nueva; sino que se viene desarrollando desde hace mucho tiempo, donde hay un trabajo de Inclusión, no sólo pensando en necesidades educativas especiales; sino también, una de carácter cultural y social, donde tenemos un establecimiento educacional que esta muy preocupado de las individualidades de los niños y eso es lo que queremos transmitir a través de la Ley de Inclusión: que la Reforma abarca la totalidad del sistema escolar".

El establecimiento cuenta con niveles desde pre básica hasta educación media y una de sus particularidades es la cantidad de alumnos inmigrantes que allí estudian. María Piedad Calabari es mamá de John Gil -ambos provenientes de Cali, Colombia- y señaló: "Nos encanta este colegio, nos han acogido muy bien... no tengo palabras para expresar lo que es estar aquí. Mi hijo se siete muy bien aquí, muy acogido y a gusto".

Otro caso es el de Sebastián Gómez, proveniente de la lejana Canadá, quien relata: "Llevo dos años acá y la experiencia en Chile ha sido muy buena gracias a este colegio. Acá me abrieron las puertas, ha sido gente maravillosa que me acogieron bien y me acostumbré muy fácilmente a estar acá".

Por su parte, Hugo Vergara, subdirector del establecimiento, explica que: "La inclusión la venimos trabajando desde hace 5 años aproximadamente, puesto que concebimos que teníamos que dar y a la vez, avanzar. Venían llegando muchos inmigrantes, había mucha solicitud de matrícula de niños con capacidades distintas y nos vimos en la necesidad de hacer este trabajo inclusivo y no por obligación, sino por convicción"./

