Alumnos de séptimo básico recibieron computadores con conectividad

LAS CABRAS; A través del programa "Me Conecto para aprender", iniciativa presidencial que está entregando un computador portátil con recursos educativos y conexión a Internet por un año a todos los estudiantes de 7º básico de establecimientos públicos del país.

Aproximadamente, mil alumnos de la educación pública ya han recibido en la Región de O'Higgins un computador con recursos educativos y conectividad, a través de la iniciativa presidencial Me Conecto para Aprender, que este año llegará a más de 8 mil hogares de niños y niñas que cursan 7º básico en escuelas y liceos públicos de la región.

En el marco de lo anterior, el Intendente Pablo Silva Amaya, junto al seremi de Educación, Hernán Castro; al director regional de Junaeb, Iván Acevedo, y al alcalde Rigoberto Leiva, entregaron 230 notebooks a estudiantes de Las Cabras, en una ceremonia que contó con la presencia de padres y apoderados además de parlamentarios de la región.

"Hoy es un día que marca la diferencia para estos 230 niños y niñas de Las Cabras, pues ellos desde ahora verán cómo se acorta la brecha digital y cómo se les facilita el hacer tareas y estudiar pues esta herramienta marca la diferencia, y por ello el Gobierno de la Presidenta Bachelet los respalda en la inclusión al mundo digital, en especial a los estudiantes que requieren mayores oportunidades para desenvolverse en las aulas y la sociedad, apoyándolos en los aprendizajes", señaló el Intendente.

Añadió que "Este programa, que es parte de la agenda de Fortalecimiento de la Educación Pública, beneficiará a más de 95 mil estudiantes del país que cumplen con el requisito de ser alumno regular de 7º básico en un establecimiento público y no haber sido beneficiario del programa Yo Elijo Mi PC".

Asimismo, el seremi de Educación recalcó que "La educación pública nunca había tenido tantos beneficios como en estos últimos tres años, y en especial nuestra región, donde se concretó un anhelado sueño para las familias y en especial para los jóvenes, contar con una universidad de calidad y estatal. Hoy el 80% de los estudiantes de la Universidad de O'Higgins son de esta región, y casi el 65% estudia con gratuidad. Eso es hacer avances concretos y con la gratuidad, hoy miles de jóvenes no ven truncados sus sueños y los de sus familias, de tener una educación superior de calidad".

Cabe destacar que no solamente fue el turno de recibir sus computadores para todos los alumnos de establecimientos públicos: "También estamos como Gobierno beneficiando a 1.288 alumnos de la educación particular subvencionada a través del programa Yo Elijo mi PC. Gracias a esta iniciativa, se entregaron 30 equipos en Las Cabras, para que cuentan también con esta moderna herramienta en la educación particular subvencionada", indicó el seremi.

Junto con la entrega de los equipos computacionales, se está otorgando una pulsera-reloj de monitoreo de la actividad física. "La pulsera-reloj es otro de los beneficios de la Reforma Educacional, que entiende la educación de calidad como un proceso integral en el que debe destacarse la salud de los estudiantes. Ese es el sentido del Plan contra la Obesidad Estudiantil denominado "Contrapeso" que inició JUNAEB en 2016 y que contiene 50 medidas que fomentan estilos de vida saludable en alimentación y actividad física para toda la comunidad escolar", comentó Iván Acevedo.

Las pulseras-reloj se entregarán a estudiantes de educación pública beneficiarios del programa Me Conecto para Aprender y, además, a los beneficiarios del programa Yo elijo mi PC (que corresponde a estudiantes vulnerables con altas calificaciones de 7° básico de las escuelas particular-subvencionadas)./

