Diputado Espejo valora disposición de Contraloría para estudiar nombramiento de administrador provisional

SAN FERNANDO; "Son más de seis mil los alumnos sin clases en la comuna de San Fernando, y un enorme número de profesores y asistentes de la educación que no reciben sus sueldos, ni el pago de sus cotizaciones ni sus bonos. Esta ya no es una crisis en San Fernando, es una crisis en la región de O'Higgins que puede escalar a nivel nacional, si no se resuelve de manera satisfactoria", dijo el diputado Sergio Espejo.