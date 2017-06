Alumnos recibieron un notebook con internet

Mostazal; "Los compromisos y las promesas se cumplen, y un ejemplo concreto de ello es la entrega este año de 94 mil 988 computadores a estudiantes de séptimo básico de colegios públicos de nuestro país". Con estas palabras, el Seremi de Educación de la Región de O'Higgins, Hernán Castro Monardes, dio el vamos a la entrega de notebooks con conectividad a 188 alumnos de establecimientos educacionales municipales de San Francisco de Mostazal, que forman parte de los cerca de 8 mil equipos que el Ministerio de Educación junto a Junaeb está llevando desde el pasado 2 de junio en la región, en el marco del programa "Me Conecto para Aprender".

Para concretar lo anterior, las autoridades llegaron hasta el gimnasio municipal de la comuna, donde junto al alcalde Sergio Medel, parlamentarios, concejales y consejeros regionales, encabezaron la ceremonia que, a juicio de los beneficiados: "Es un sueño para mí y mi familia. Ahora yo tengo mi propio notebook, del color que me gusta, y no necesito buscar donde conectarme a internet pues viene con conectividad lo que me ayudará en las tareas", indicó uno de los alumnos que ya cuenta con su computador personal.

Durante la ceremonia, el Seremi de Educación, Hernán Castro expresó que "Ésta no es solo la entrega de un computador a un estudiante, sino que es un beneficio para toda una familia que verá acortada la brecha digital entre sus integrantes. Además, los niños podrán mejorar sus procesos de aprendizajes y estar inmersos en el mundo de la información. Así avanzamos en dar mayor igualdad a nuestros niños, lo que se suma a varias iniciativas que han marcado la diferencia para miles de niños y jóvenes, como, por ejemplo, contar con una universidad estatal y de calidad en nuestra región. La Universidad de O'Higgins es una realidad y en ella más del 60% estudia con gratuidad, lo que es otra medida concreta del gobierno actual".

Por su parte, el director regional de Junaeb, Iván Acevedo, señaló que "Esta medida comenzó en el 2015, llegando hasta ahora a más de 169 mil niños de todo Chile. Eso es fortalecer la educación pública a través de una herramienta concreta para los estudiantes, pero no es un regalo, es un derecho"./

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.