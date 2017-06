Establecimientos Educacionales se certificaron ambientalmente

En la oportunidad, la Escuela Especial de Lenguaje Elefante Melodía, de la comuna de San Fernando; La Escuela Lihueimo, de la comuna de Palmilla y la Escuela La Boca del Rapel, de Navidad, se certificaron en Nivel Básico, mientras que la Escuela "Hakuna Matata" de la comuna de Peralillo, el Jardín Infantil y Sala Cuna Santa Ana, de Palmilla y la Escuela Básica Cunaco de Nancagua, lo hicieron en Nivel Medio. "La certificación es la coronación de muchos esfuerzos, mucha dedicación, empeño y perseverancia, que ha tenido cada uno de los establecimientos aquí representados. Es por eso que todos estos programas, estas certificaciones entregadas por nuestro Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet tienen como único fin, iniciar procesos de aprendizaje. Aseguró la alcaldesa de Palmilla, Gloria Paredes, quien agregó: "Yo me siento orgullosa de mis Escuelas y los invito a que sigamos poniendo el mismo esfuerzo en estos temas del medio ambiente".

Por su parte, la Escuela San Miguel de Viluco de la comuna de Marchigüe, la Escuela Agrícola las Garzas, el Centro Parvulario F-552, ambos de Chimbarongo, junto a la Escuela Barreales de Santa Cruz, se certificaron en Nivel de Excelencia. Distinción que también recibió la Escuela Especial de Lenguaje Alcalá, y el Liceo Juan Pablo II, ambos de la comuna de Nancagua, además de la Escuela F- 294 de Palmilla.

Todos estos Establecimientos recibieron, además la bandera que los hace parte del Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacional (SNCAE), el diploma y un set de educación ambiental.

Para la Seremi del Medio Ambiente de la región de O'Higgins, Giovanna Amaya, el trabajo demostrado por los Establecimientos Educacionales, durante el proceso de Certificación, es muy destacable: "Ver el compromiso de cada uno de estos Establecimientos de Colchagua y Cardenal Caro que hoy se Certifican, es un tremendo orgullo, por eso, como Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, queremos continuar con las enormes transformaciones que nuestro país ha logrado en estos últimos años. Sin duda, esto se ha podido concretar gracias a trabajo de muchas personas, profesores, directores, y en especial los alumnos. Es por esto que hoy no sólo los felicito por ingresar al SNCAE, si no por creer y demostrar que juntos podemos hacer un mejor lugar para vivir". Señaló la autoridad ambiental, y agregó: "Hoy quiero agradecer a la alcaldesa, Gloria Paredes por recibirnos y por hacer de su comuna una de las más destacadas en materia medio ambiental, no sólo en la región, si no a nivel país".

Durante la actividad, los asistentes pudieron disfrutar de variadas presentaciones artísticas a cargo de la Escuela F-294, el Jardín Infantil y Sala Cuna Santa Ana y la Escuela Santa Matilde, todos de la comuna de Palmilla, quienes deleitaron a los asistentes con bailes y canto alusivos al cuidado del medio ambiente./

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.