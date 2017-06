Autoridades, vecinos y comerciantes buscan tránsito permante en Ruta I-45

"Como dirección tenemos una preocupación constante y es por ello que se está postulando a la obtención de recursos tanto por parte del Gobierno Regional como directamente desde Santiago, para acceder a un estudio de prefactibilidad para la ejecución de una ruta. Sabemos que es un proceso lento, pero al menos vamos por un buen camino", explicó Oliver López, director regional de Vialidad.

La autoridad agregó que durante las próximas semanas estarían llegando recursos para la intervención de la Ruta I-45, de manera tal de que al momento de iniciar la temporada en el mes de noviembre no exista ningún inconveniente para los turistas.

Por su parte, Ariel Carrasco, presidente de la junta de vecinos de Termas del Flaco, indicó que "Me parece positivo esto porque el enfoque que se le está dando es el que corresponde. Nosotros no podemos llegar al inicio de una temporada sin haber analizado los problemas que debemos enfrentar, pero lo más importante es que nos ayuden a no generar falsas alarmas o extremar los problemas ya que todo eso afecta al turismo". Onemi también invitó a los vecinos a participar de las reuniones informativas de protocolos a seguir en caso de emergencia y a generar la instancia de participación y difusión de dichas normas con el fin de enfrentar los posibles problemas de la mejor forma posible.

En tanto, el Gobernador de la provincia de Colchagua, Luis Barra, manifestó que "Todos hemos salido bastantes motivados. Nos hemos entregado algunas taras y hemos conocido información sumamente importante. Nos interesa como Gobierno apoyar, ayudar a potenciar este importante atractivo turístico".

La próxima reunión se fijó para la primera semana de julio, donde además se espera que se sumen otras entidades como Carabineros y el Servicio de Salud, entre otras./

