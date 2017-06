Me Conecto para Aprender llegó a cada alumno de Lolol y Paredones

En el marco del programa Me Conecto para Aprender, llegó hasta Lolol y Paredones, con 148 computadores, que contribuirán, según señaló en Colchagua, el director provincial de Educación, Guillermo Torres: "A iluminar la vida de los alumnos, pero también de toda su casa. Con ellos van a poder navegar y no solo estudiar, sino que también enterarse de forma automática de las noticias. Esta es la forma en que acortamos la brecha digital que existe, entre los colegios, aportando en forma concreta a la calidad de la educación de nuestros niños".

Cabe destacar que Me Conecto para Aprender es parte de la agenda de Fortalecimiento de la Educación Pública, y beneficiará a más de 95 mil estudiantes del país, a quienes se suman más de 30 mil estudiantes de séptimo básico de establecimientos particulares subvencionados que también están recibiendo computadores a través del programa Yo Elijo mi PC.

Si bien, Me conecto comenzó a entregarse en el 2015, ahora incluye novedades, no solo mochila y un software con programas separados por materias, sino una pulsera inteligente que contribuye a una vida más saludable para los alumnos, midiendo calorías, horas de ejercicio, horas de descanso, etc. Esta pulsera forma parte del Plan contra la Obesidad Estudiantil denominado "Contrapeso" que inició JUNAEB en el 2016 y que contiene 50 medidas que fomentan estilos de vida saludable en alimentación y actividad física para toda la comunidad escolar./

