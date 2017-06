Aumentan beneficiados con gratuidad en educación superior

El Secretario Regional Ministerial de Educación, Hernán Castro Monardes, se mostró satisfecho e indicó que "Más que una promesa cumplida, esto reafirma la convicción de las autoridades que la educación debe ser un derecho. Hoy esta región -así como el resto del país- cuenta con un número importante de estudiantes que llegan a la educación superior porque lo merecen y poseen los talentos necesarios. Hoy no estudia sólo quien tiene dinero para hacerlo, sino que la educación superior es transversal y en estos primeros años llega a quienes antes no tenía ninguna posibilidad de acceso. Nuestro anhelo es seguir trabajando hasta que la Gratuidad sea universal", declaró el seremi.

Hernán Rivera Taiba, tiene 43 años y egresó del Liceo Óscar Castro en 1991. Posee un título previo de Técnico en Programación y hace dos semanas se enteró que había adquirido la Gratuidad.

Su jornada laboral finaliza a las 18:30 y luego continúa hasta las 22:00 horas con sus estudios de Ingeniería en Maquinaria, Vehículos Automotrices y Sistemas Electrónicos en Inacap, sede Rancagua.

"Trabajo hace 5 años en una empresa y mi sueldo es de $450.000. Mi carrera tiene un arancel mensual de $160.000 y parte ha sido cubierto con la Beca Milenio hasta el momento. Cuando me matriculé este año, financiaría la carrera con el CAE y afortunadamente me dan la gratuidad ahora que curso el 5° semestre de la carrera. Las complicaciones económicas me hicieron dar cuenta que debía volver a estudiar y sinceramente estoy muy agradecido con este beneficio.

Las becas me cubrían sólo un porcentaje, el CAE era una solución momentánea pero un endeudamiento a futuro y la Gratuidad, me dio un alivio que no esperaba a estas alturas de mi vida. Alcancé solamente a pagar los 130 mil pesos de matrícula, pero en la página del instituto me enteré que este dinero me será devuelto ahora que tengo la gratuidad", confiesa Hernán./

