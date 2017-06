Alcalde de San Fernando llamó a las autoridades a intervenir ante crisis de la educación municipal chilena

"Estamos ante una situación grave que debe ser abordada con la mayor celeridad posible para no seguir perjudicando a los docentes, asistentes y estudiantes", señaló Luis Berwart.

Ante la crisis que enfrenta el sistema de educación municipal, que afecta de sobremanera a un importante número de comunas en el país, el alcalde de San Fernando, Luis Berwart Araya, llamó al Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y al Parlamento, a adoptar con urgencia las medidas necesarias para enfrentar el tema que se ha traducido en el pago parcelado de sueldos y la paralización de actividades de los docentes y asistentes.

"Lo que está pasando en San Fernando y en otras comunas del país, debe ser una campanada de alerta a las autoridades que tienen que afrontar definitivamente esta situación, que mes a mes va desangrando a diversos municipios y corporaciones de educación", manifestó el Jefe Comunal.

"Garantizar una Educación Pública de calidad debe ser una responsabilidad del Estado, más que de un municipio o de un alcalde de turno", sostuvo Luis Berwart, junto con enfatizar que "Lo que ha aquí ha faltado es voluntad política por parte los distintos gobiernos, que han regido los destinos del país a partir de 1990 en adelante". Del mismo modo, Luis Berwart Araya, enfatizó que "El estado de salud de la educación municipal se parece al de un enfermo terminal, que requiere una urgente intervención por parte de las autoridades".

Luis Berwart precisó que la crisis en la educación no distingue entre municipios chicos y grandes, pobres o ricos. "Sin ir más lejos, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, reconoció recientemente que en su comuna, la más importante del país, el déficit de la Dirección Municipal de Educación llegaría a 21 mil millones de pesos", indicó el Edil.

El alcalde de San Fernando manifestó que a más de tres décadas de la instauración de manera inconsulta de la municipalización de la educación pública en nuestro país, por parte de las autoridades de la época: "El sistema ha demostrado ser un completo fracaso".

"San Fernando no ha estado ajeno a esta crisis, que nos afecta fuertemente por cerca de dos décadas, siendo una situación cíclica que ha mermado la gestión de diferentes administraciones municipales", aseguró Luis Berwart.

A renglón seguido, el edil sostuvo que "Como municipio hemos realizado enormes esfuerzos para normalizar la situación de la Corporación Municipal, tratando de mantener a los docentes y asistentes de la educación con sus sueldos al día, lo que desgraciadamente, en el último tiempo no ha sido posible".

ESFUERZOS POR MEJORAR SITUACIÓN DE LA CORMUSAF

Luis Berwart detalló que "Junto al Concejo Municipal, realizamos un enorme esfuerzo, traspasando desde el municipio más de 1.300 millones de pesos a la Corporación Municipal. Sin embargo, dicha acción no ha sido suficiente para regularizar la situación que se enfrenta en el Área de Educación". Igualmente, el edil solidarizó con los trabajadores de la educación que se encuentran en paro por no contar con sus sueldos al día. "Vaya toda mi solidaridad para con ellos, al igual que con nuestras niñas y niños que lamentablemente no puedan estudiar en tranquilidad", expresó.

Junto con reconocer que "Pueden haber existido falencias administrativas en la CORMUSAF durante su administración comunal", Luis Berwart puntualizó que "El panorama que se vive en San Fernando es un ejemplo palpable de lo nefasto que resultó para los municipios, asumir la administración de las escuelas y liceos públicos".

Además, Berwart llamó a no politizar la situación. "Debemos comprender que estamos ante una situación apremiante que requiere la unidad de todos los sectores y no enfrascarnos en discusiones estériles que no contribuyen en nada a solucionar el tema", finalizó./

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.