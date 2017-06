Diputado Espejo pide proteger derecho de estudiantes y docentes

El parlamentario formuló estas declaraciones tras la sesión de la comisión de educación de la cámara que analizó la situación de profesores y trabajadores de la Corporación Municipal de Educación de San Fernando, cuyos sueldos y cotizaciones previsionales se encuentran impagos desde hace meses. El diputado Espejo indicó que "quiero valorar la preocupación que la comisión de Educación de la cámara ha tomado respecto de la crisis educacional en San Fernando y quiero expresar con mucha firmeza que aquí tenemos que proteger el derecho a la educación de los niños y jóvenes de San Fernando, los derechos laborales y a un trabajo decente de la comunidad educativa y tenemos también que asegurar el buen uso de los recursos públicos.

"Por esa razón yo he reiterado hoy mi llamado al Ministerio de Educación, en primer lugar a poner todos los antecedentes disponibles en conocimiento del Consejo de Defensa del Estado del Ministerio Público para perseguir las responsabilidades que puedan estar asociadas a un eventual mal uso de fondos públicos. Creo que esta es la línea a partir de la cual se construye una solución.

"En segundo lugar es fundamental que el municipio elabore y proponga un plan de ordenamiento futuro, porque si la municipalidad de San Fernando no asume este desafío, cualquier aporte que reciba va a ser una solución de parche, transitoria, un bicicleteo y no va a servir".

El diputado Sergio Espejo añadió que "por último, creo que en la medida en que se persigan las responsabilidades legales y la municipalidad es capaz de crear un plan de ordenamiento de la corporación es posible pensar entonces en que el ministerio de educación pueda colaborar de una manera más activa, eventualmente con recursos". "Sin los 2 pasos previos, no veo ninguna posibilidad de una solución real y permanente"./

