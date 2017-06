"Natural Hazards", Académico de la UOH publicó investigación en revistas de interés mundial

"Assessment of hydro-geomorphologicalhazardpotentials in theChileansemiaridcoastalrange and itsimpactson La Serena city, Coquimbo Región", se titula el trabajo realizado por el académico en conjunto con investigadores de la Universidad de Chile y las universidades italianas de Florencia y Pavia, y que fue publicado en el pasado mes de abril. El estudio se enmarcó en un proyecto Fondecyt liderado por la académica de la Universidad de Chile, María Victoria Soto, y trató sobre la evolución de los desastres naturales en la región de Coquimbo, específicamente en la zona costera.

"Este artículo en particular trató sobre peligros hidrometeorológicos, especialmente asociados a inundaciones, aluviones o deslizamientos de tierra, pero principalmente las primeras, en la zona de La Serena, en quebradas que están aguas arriba de la ciudad, en la zona costera", detalló el académico.

El investigador especificó que "Se hizo un análisis meteorológico, geológico y un modelamiento de inundaciones, que podrían desencadenarse bajo ciertos escenarios de precipitaciones y que podrían afectar a las zonas urbanas de La Serena", tal como sucedió durante la primera quincena de mayo, situación que sirvió para validar el estudio. Las metodologías desarrolladas se podrán aplicar en estudios en otras zonas de Chile, incluyendo la región de O´Higgins.

EFICIENCIA EN ENERGÍAS RENOVABLES

La eficiencia en energías renovables es otra de las materias de interés del área de Ingeniería de la UOH, temática que es estudiada por el académico del Instituto de Ciencias de la Ingeniería, Miguel Torres, y que proyecta prontamente será trabajada en las aulas.

El docente, al igual que Sergio Sepúlveda, también ya cuenta con una publicación científica con afiliación a la UOH, registrada en "IEEE TransactionsonPowerElectronics", la cual destaca una investigación relacionada con el uso eficiente de la energía en procesos de conversión, como ocurre en la generación de electricidad en base a energía solar fotovoltaica. En el trabajo denominado "Analysis and Design of a Control Strategyfor Tracking Sinusoidal References in Single-PhaseGrid-ConnectedCurrent-SourceInverters" liderado por el académico de la Universidad de Talca, Carlos Baier: "Se propuso una técnica, y se demostró experimentalmente su eficacia, para manejar más eficientemente un equipo de conversión de energía que trabaja justo en la frontera, entre un sistema de corriente continua (planta fotovoltaica, por ejemplo) y la red eléctrica que trabaja en corriente alterna, porque en el proceso de conversión (...) siempre se pierde energía", explicó el investigador de la UOH.

"Uno de mis campos de investigación es la aplicación de estos equipos de conversión para el uso de energías renovables, por lo que el beneficio a futuro para nuestra universidad es poder desarrollar proyectos de investigación que tengan que ver con esto. Hay que destacar que hoy día el sistema eléctrico chileno con la integración de las energías renovables no convencionales, está pasando por una transformación que puede ser muy rápida o muy lenta, dependiendo de quien lo vea, pero que ya está pasando en todo el mundo (...) lo cual plantea muchos desafíos para los cuales es necesario plantear nuevas soluciones de acuerdo a los tiempos", concluyó el académico.

MECÁNICA DE FLUIDOS

La investigación del académico del Instituto de Ciencias de la Ingeniería, Pablo Gutiérrez, fue otro estudio publicado por una revista de interés científico. "Streamingpatterns in Faraday Waves", fue difundido por "Journal of Fluid Mechanics", en su edición de mayo de 2017. Respecto al estudio, el académico detalló que este se basó en la investigación de "Un problema de fluidos, que se llama 'inestabilidad de Faraday', algo que aparece bastante en la naturaleza. Estudiamos cómo se organiza el fluido cuando ese fenómeno existe", contó.

El trabajo se desarrolló en laboratorios de la Universidad de Chile, donde se realizó el experimento, un modelo matemático y simulaciones numéricas: "A partir de este modelo, se hicieron simulaciones que reproducen lo que observábamos en el experimento", especificó el académico.

Para el investigador, el trabajo: "Puede tener consecuencias en la dinámica de objetos que flotan en superficies líquidas, lo cual tiene importancia medio ambiental e industrial, y por eso esperamos desarrollar lo más en el Instituto de Ciencias de la Ingeniería", señaló./

