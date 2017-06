Hospital de Litueche: Novedoso taller enfocado al Empoderamiento Femenino

"El proyecto en sí nace por una necesidad de trabajar con mujeres que habían hecho un proceso psicoterapéutico previo. De hecho, pensé el taller para usuarias que hoy están acá", comenta la psicóloga del Hospital de Litueche, Karol Rogers.

La profesional explica que a diferencia de otros talleres, este busca asimilarla experiencia de las usuarias al modelo de seminario universitario como motivación al logro: "Donde las mujeres toman sus notas, estudian y son más participativas. A largo plazo, se espera que las mujeres participantes de este seminario hayan fortalecido su autoestima, sus redes de apoyo, desarrollado proyectos y aspiraciones personales".

En total, el taller "Yo Mujer" contempla ocho sesiones semanales desde el martes 25 de abril hasta el martes 20 de junio de 2017. Los cursos van desde roles de la mujer, autocuidado emocional, redes de apoyo y ancestrología, nutrición holística, expresión corporal, hasta cuidados de belleza integral de la mujer.

María Cerón, participante del taller y presidenta de la agrupación "Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos" de Litueche, cuenta: "yo me enteré por Karol (psicóloga). Ella me habló un día, me dijo si quería participar. Me habló de todos los tips que tenía (el curso), todos me parecieron muy interesantes. Me integré porque una como mujer queda desplazada en la casa. Mi experiencia aquí me ha motivado porque una se incluye, tiene más roce, conversa y se informa de cosas de las que como dueñas de casa no nos enteramos"./



