Se firma convenio de Justicia Vecinal

En el marco de su visita a la región de O'Higgins, el ministro Jaime Campos, valoró el convenio firmado entre el Intendente Pablo Silva y el presidente de la Asociación de Municipalidades, Nelson Barrios, instancia que permitirá crear las unidades de Justicia Vecinal con el propósito de resolver conflictos comunitarios. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos pondrá a disposición del resto de los participantes del convenio los conocimientos adquiridos en torno a intervención de conflictos vecinales, comunitarios y de pequeña cuantía, en base a la experiencia de la cartera en el diseño, implementación y ejecución del Programa de Gestión de Conflictos Locales.

"El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, implementó en la región del Maule con participación de la Corte de Apelaciones, la Asociación de Jueces de Policía Local, los municipios de la región, donde incluso contamos con el apoyo académico de la escuela de Derecho de la Universidad de Talca el proyecto piloto de Justicia Vecina. Ese mismo modelo, queremos traerlo a la región de O´Higgins, y estoy muy contento, ya que uno de los propósitos del gobierno es precisamente permitir que la mayor cantidad de chilenos y chilenas tengan acceso a la Justicia, lo que se materializa a través de iniciativas como ésta", afirmó el secretario de estado.

En tanto, el Intendente de la región de O'Higgins, Pablo Silva, manifestó que "Los conflictos entre vecinos pueden originarse por ruidos molestos, cuidado de mascotas, aseo, por el uso de bienes comunes, entre otros. Es por eso, que la justicia vecinal será de suma importancia en las comunas, ya que permitirá visibilizar las diversas problemáticas de los vecinos y entregar herramientas para brindar un espacio de comunicación sana y efectiva".

Existen muchas experiencias que demuestran que la colaboración en una comunidad entrega muchos beneficios en la ayuda mutua que se pueden dar entre vecinos en caso de emergencias o prevención de la delincuencia, y por eso más allá de la molestia que me puede generar la conducta o acciones de un vecino o su mascota, la violencia no debe constituir la forma de solución, sino más bien buscar por todos los medios posibles que un tercero me apoye, sea como mediador o con la autoridad suficiente para sancionar un acción que constituya una falta, enfatizó el presidente de la Asociación de Municipios de la región de O´Higgins, Nelson Barrios.

El programa Unidad Justicia Vecinal busca dar solución a problemas que no tienen cabida en los Tribunales en lo civil, penal, laboral o familiar y, generalmente, se abordan en los juzgados de Policía Local antes de que escalen a un nivel de violencia mayor. El convenio suscrito entre la Asociación de Municipalidades, el Ministerio de Justicia y DD.HH, y el Gobierno Regional de O´Higgins, permitirá implementar el innovador programa al interior de las comunas, para así lograr profundizar la agenda de Seguridad Pública.

Entre los invitados estuvo el alcalde de Nancagua, Luis Eduardo Escanilla. La autoridad valoró la iniciativa, la cual permitirá resolver conflictos comunitarios que no tienen espacio en los tribunales tradicionales. En Nancagua, esta instancia judicial será abordada en el Juzgado de Policía de esta ciudad./

