Delegación municipal asiste al congreso nacional para apoyar trabajo de agricultores del Tabaco

El motivo de esta visita, fue ir en apoyo de los agricultores del tabaco a raíz de la nueva ley de consumo y producción que podría promulgarse, que regiría este comercio y llegaría a quitar la fuente laboral de estas personas, quedando cientos de familias sin un sustento económico con el que vivir. Lo anterior, es porque la ley prohibiría el uso de aditivos en el tabaco (azúcar, glicemia y otros), propiedades que la sustancia pierde naturalmente en el proceso de secado y que es fundamental, para una buena calidad del producto. Ante esto, la opción que entregaría la legislación sería importar el tabaco, por ejemplo desde Brasil, lo que de manera automática, mataría la fuente laboral de los tabaqueros chilenos y que en su mayoría, son de Chimbarongo.

José Miguel Urzúa, representante de los Agricultores Chimbaronguinos, fue enfático en defender su postura, entregando un sentido mensaje ante los Diputados de la Comisión: "Nosotros hemos sido agricultores del tabaco durante toda nuestra vida, hemos invertido mucho en terrenos, maquinarias y le damos trabajo a muchas familias, no nos pueden decir que de un día para otro cambiemos de cultivo, porque es prácticamente imposible. Esta ley, llegaría a fomentar el contrabando de cigarros, no detendrá el consumo de tabaco y nos dejará sin nuestra fuente laboral ni el sustento de cada familia".

Por su parte, el alcalde Marco Contreras, aseguró que los tabaqueros tienen su apoyo absoluto y que defenderá sus fuentes laborales las veces que sea necesario: "Chimbarongo, es a nivel nacional, la comuna que más cultiva este producto, por lo tanto, se ha convertido durante años, en el sustento de cientos de familias de nuestra comuna, por eso, no podemos permitir que de la noche a la mañana, ellos se queden a brazos cruzados sin tener con qué alimentar a sus hijos. Por lo anterior, es que los nuevos cambios que se pretenden hacer en la ley de consumo y producción de tabaco perjudican enormemente a estas familias porque -eventualmente- se prohibiría el cultivo de tabaco en nuestro país, pero no el consumo, que bien podría hacerse con cigarrillos extranjeros y así, el objetivo inicial que sería proteger la salud de las personas, de igual modo no se cumpliría".

Finalmente, la máxima autoridad comunal, agregó: "Soy un convencido, que como padres debemos educar a nuestros hijos y enseñarles los riesgos del consumo de tabaco y como adultos, tenemos el derecho a decidir si queremos o no fumar, por lo tanto, es injusto que se vean mermadas estas fuentes laborales, cuando es prácticamente imposible que el consumo se detenga. Agradezco el apoyo del diputado Javier Macaya por esta gestión y apoyo"./

