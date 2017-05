"Brechas en la Educación", UOH aborda temáticas de vulnerabilidad en seminario

La actividad desarrollada en la Estación Cultural en la comuna de Peralillo, tuvo como objetivo conocer tres enfoques de la vulnerabilidad, que desarrollados de una forma metodológica participativa contribuyeron con la reflexión y resignificación del trabajo y la generación de aprendizajes en contextos de alta complejidad social en la región de O'Higgins. Las provocaciones y talleres estuvieron a cargo de Gabriela Gómez, directora del Instituto de Ciencias de la Educación de la UOH , quien dialogó sobre "Educación y resiliencia en contextos vulnerables", Mauricio Rosenbluth, director nacional Propuestas País de Fundación Superación de la Pobreza, quien expuso sobre "educación y pobreza multidimensional" y Rubén Alvarado, director del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad de O'Higgins, quien abordó el tema "Salud mental y autocuidado en contextos educativo"

Respecto a la actividad, el vicerrector académico de la Universidad de O'Higgins, Marcello Visconti, sostuvo que ésta se enmarca en el trabajo permanente de vinculación con el medio escolar, iniciado el año 2016 el que ha buscado contribuir a generar mejoras en distintos ejes de la labor docente.

El seminario desarrollado en modalidad de taller, fue altamente valorado por los asistentes y resaltado por la expositora y directora del Instituto de Ciencias de la Educación, Gabriela Gómez: "Este seminario fue muy interesante porque hubo una modalidad en la cual pudimos interactuar con distintos grupos de participantes y de esa manera escuchar diversos puntos de vista. Los seminarios suelen ser en ese sentido bastantes neutrales y no permiten escuchar muchas voces y yo creo que sobre todo en temas vinculados con educación, es muy importante escuchar a todos los actores del sistema y la modalidad del seminario permitió eso".

Por su parte, Mauricio Rosenbluth, de Fundación Superación de la Pobreza, destacó que "Abrir espacios de reflexión entre la comunidad, profesores, sociedad civil, directores, la universidad, la propia Fundación para la Superación de la Pobreza, contribuye a transferir aprendizajes, encontrar medidas innovadoras, en los problemas que tenemos en la sociedad y en el sistema educacional chileno, en particular producto de las inequidades en las que estamos inmersos".

Agregó que "Poder desarrollar estas iniciativas y en lugares que no son necesariamente las capitales regionales, es sumamente relevante, porque estamos invitando a otros sectores del país a conversar temas que habitualmente no son conversados o donde no se convocan. Para nosotros es un orgullo y un honor estar en Peralillo haciendo esta actividad".

Carolina Alzamora, coordinadora de vinculación con el medio escolar de la UOH, puntualizó que el resultado del Seminario fue un trabajo conjunto y colaborativo con el equipo regional de la Fundación para la Superación de la Pobreza, liderado por Héctor Morales, recalcó que éste es el inicio de un trabajo que a la brevedad espera se potencie y diversifique./

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.