Tercer Concurso Cuento Kilómetros

Un selecto jurado, integrado entre otros por los escritores Jorge Baradit y Alejandra Costamagna, seleccionará entre los cientos de relatos que se recibirán en el sitio www.espaciocreamundos.cl.

La iniciativa fue lanzada con una verdadera fiesta literaria, que consistió en la entrega de la antología de los mejores cuentos ganadores del año 2016 en los principales terminales de buses de ocho ciudades de Chile, en bibliotecas públicas, cárceles y colegios, “como una forma de distribuir creativamente el libro, haciendo que este mismo proceso sea un acto de mediación y animación a la lectura y escritura”, explica Fernanda Arrau, Directora Ejecutiva de Creamundos y jurado del certamen. La profesional explica que esta iniciativa le ha permitido comprobar que “contrario a los diversos estudios que indican que los chilenos no leemos o estamos muy por debajo de los ranking mundiales, aquí sí existe un impulso lector. Parece contradictorio pero mientras se dice que Chile es un país que no lee, en nuestra experiencia hay talento de sobra de gente que sí se anima a escribir y muestra de ello es la altísima participación que tenemos cada año”.

En efecto, junto con el incentivo económico, los participantes de ediciones anteriores destacan que esta instancia constituye una gran oportunidad de probarse como creadores. Felipe Cares, segundo lugar en 2016, explica que “al obtener un premio uno también prueba sus textos: que estos funcionen, que le interesen al jurado (y por ende a los lectores), etc. Es una manera también de salir del círculo de los amigos, a quienes uno generalmente se los muestra”. Maivo Suárez, primer lugar en 2015, agrega que participar en Cuento Kilómetros tuvo un valor agregado: “me motivó el hecho que el libro sería distribuido y leído por los pasajeros, lo que no sucede con otras antologías de concursos que muchas veces quedan guardadas en cajones”. La creadora confiesa que aspiraba a quedar entre los finalistas del año pasado, pero ganar el primer lugar superó todas sus expectativas y reafirmó su decisión de publicar al año siguiente su primer libro de cuentos, “Lo que no bailamos”.

El concurso literario también cuenta con la colaboración del Plan Nacional de la Lectura y LOM Ediciones y premiará a los tres primeros lugares y a las siete menciones honrosas, las que además del estímulo económico serán parte de un libro ilustrado por Sol Díaz que compila los mejores relatos.

PREMIOS Y PLAZOS

Primer lugar: $1.500.000

Segundo lugar: $1.000.000

Tercer lugar: $500.000

7 Menciones honrosas: $200.000 c/u

Todos los premios incluyen la publicación del cuento.

Recepción de cuentos: hasta el 16 de junio

Selección y publicación de ganadores: septiembre de 2017

Lanzamiento antología y premiación de ganadores: enero de 2018

Bases del concurso en www.espaciocreamundos.cl

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.