Con grandes muestras de cariño y afectó se distinguió a la Hija y Ciudadano Ilustre 2017 

En una emotiva ceremonia, encabezada por el alcalde Luis Berwart Araya en el Centro Cultural, la noche del pasado miércoles 17 de mayo se reconoció a la docente y concejala, Marta Lilian Cádiz Coppia, y al profesor, músico y folclorista, Miguel Pantaleón Lastra González, como Hija y Ciudadano Ilustre de San Fernando, respectivamente.

"Esta noche estamos premiando el esfuerzo y el trabajo anónimo y desinteresado que ambos han realizado en pos del engrandecimiento y progreso de San Fernando y de todos sus habitantes", aseguró el jefe comunal en la ceremonia que contó con la presencia de los concejales Pablo Orellana, Alejandro Riquelme, Enrique Díaz, Robert Arias y Andrés Jorquera; el Seremi del Trabajo, Sergio Salazar, además de autoridades civiles, militares y familiares y amigos de los distinguidos.

El jefe comunal explicó que "Ambos galardonados son personas que tienen una trayectoria muy amplia con un trabajo sigiloso. Por una parte, don Miguel ha dedicado su vida a la docencia y a la investigación folclórica; en tanto, doña Marta se ha destacado como docente, dedicando gran parte de su vida al servicio público".

"Agradecer a quienes nos estuvieron acompañando en esta ceremonia. Ellos son una motivación para quienes estamos en el servicio público, para poder seguir trabajando al servicio de nuestra comuna. Un saludo para ellos, para sus familias y a todos los sanfernandinos que estamos celebrando los 275 años de nuestra comuna", expresó el alcalde Luis Berwart.

En tanto, Marta Cádiz Coppia, distinguida como Hija Ilustre de San Fernando 2017, manifestó que "Es un sueño que nunca lo pensé. Creo que mis colegas concejales trascendieron y se dieron cuenta que esta mujer algo había aportado, algo había hecho por la comuna, y lo más importante de todo, es que esto es algo absolutamente transversal y se los agradezco de corazón. Realmente, me han hecho vivir otra hermosa etapa de mi vida. Hoy me siento con el mejor premio, porque mis compañeros y mi Alcalde, me han dado un premio que nunca había soñado con tener".

Por su parte, Miguel Lastra González, distinguido como Ciudadano Ilustre de San Fernando 2017, expresó que "Aquí lo más importantes es que la entrega que uno ha hecho nace del corazón. Es nuestro deber y misión que uno tiene en la vida. La familia nos enseña a establecer una linda cadena de sentimientos por las personas, la que se ha ido multiplicando a través de los que fueron mis alumnos; ellos también han ido multiplicando la acción".

SENTIDAS PALABRAS PARA LOS DISTINGUIDOS

Dentro de los asistentes, varios fueron los que se refirieron a estos nombramientos. Es así como el concejal Alejandro Riquelme Calvo recalcó que "Es muy importante mantener las tradiciones en este Aniversario de San Fernando. Creo que no hay ningún cuestionamiento absoluto por los designados este año como Hija y Ciudadano Ilustre, un gran reconocimiento a su tremenda trayectoria".

Para finalizar, Enrique Díaz Quiroz, manifestó que "Contentísimo porque las dos personas que hoy día se han reconocido, son merecedoras de este gran premio. Quiero destacar el tremendo currículum y la tremenda labor que cada uno de ellos ha entregado a la comuna, a la cultura y al servicio público".

