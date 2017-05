Hospital Santa Cruz: Enfermeras y enfermeros celebraron su día

"La gestión del cuidado parte muy tempranamente. Florence Nightingale, precursora de la enfermería moderna, se preocupaba de cosas tan sencillas como airear las habitaciones y carpas, donde se encontraban los soldados. Ella pensaba que manteniendo un aire fresco y renovado contribuía a la salud de ellos". Con estas palabras el enfermero Sergio Valenzuela Donoso, sub director de Enfermería del Hospital Santa Cruz, inició la ceremonia por el día de la Enfermera y Enfermero.

El profesional añadió que "Hoy en día esta profesión se ha medicalizado demasiado, olvidando y dejando en desmedro la base de la enfermería, que es el cuidar. Como enfermeros hay 4 grandes roles: cuidador, gestor, docente e investigador, de estos se desprenden todas las actividades", indicó Valenzuela.

El subdirector de Enfermería del HSC prosiguió señalando que "Me quiero detener en el rol principal, en la esencia de la enfermería, en el rol de cuidar, que se detalla justamente en el artículo 113 del código sanitario diciendo: Los servicios profesionales de la enfermera comprenden la gestión del cuidado en lo relativo a la promoción, mantención y restauración de la salud, la prevención de enfermedades o lesiones, y la ejecución de acciones derivadas del diagnóstico y tratamiento médico y el deber de velar por la mejor administración de los recursos de asistencia para el paciente", manifestó Valenzuela Donoso.

Sergio Valenzuela, los instó a no dejar de lado la esencia, a nunca olvidar el verdadero sentido de la enfermería, a mirar a los pacientes como si fueran de nuestra familia, a mirar a la familia de los pacientes también como pacientes. Asimismo, a no olvidar que la enfermedad no sólo involucra al individuo que está en una cama, sino que a su entorno completo.

Finalmente se entregó un reconocimiento a la enfermera, Lucía Peñaloza Acevedo, por su dilatada trayectoria profesional al servicio de los pacientes tanto de nuestro Hospital como de otros centros de salud de la zona.

