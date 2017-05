Tomás Lawrence jugará masivo organizado por Boston College

La jornada comenzará a primera hora de este sábado en el gimnasio del club capitalino ubicado en avenida Longitudinal 1081 y reunirá a varias instituciones deportivas que fueron especialmente invitadas para participar de este encuentro masivo denominado "Aguilitas del Futuro". Para tal efecto el equipo organizador dispondrá de tres canchas para los partidos que se jugarán durante todo el día con niñas nacidas en los años 2006- 2007 y 2008.

Las niñas sanfernandinas dirigidas por Carlos Bravo y Leonardo Henríquez se han preparado durante esta semana para llegar en las mejores condiciones a este nuevo desafío deportivo.

Hay que recordar que la serie Sub 11 y las otras categorías han tenido una destacada participación en la Liga Femicentro 2017, ganando encuentros tanto en calidad de local como visitante. En el último compromiso las chicas obtuvieron un excelente triunfo ante el clásico rival Deportivo San Vicente en el gimnasio municipal de esa ciudad.

En la categoría Sub 11 Tomás Lawrence venció 40-13; Sub 13 ganó 59 a 28; Sub 15 las chicas de San Fernando ganaron 68-19 y en la Sub 17 Tomás Lawrence se quedó con el triunfo por 51 a 47. En la categoría adulta no se jugó ya que San Vicente no la presentó.

