Sexta fecha de Torneo Nacional de Esgrima

El directivo organizador Jorge Ferghman dijo que: "Nos deja muy satisfechos pues la meta era al menos igualar la cantidad de inscritos en la oportunidad anterior y ya ven la pasamos en forma muy significativa. Sabíamos con antelación que este torneo sería muy complicado, pues con esta fecha se haría corte anual del ranking y de ahí saldrían los seleccionados a nivel nacional que representarían a nuestro país en instancias internacionales. Bajo esta premisa, llegaron a nuestra ciudad los mejores, de los mejores, en sus respectivas categorías, armas y género, aún así nuestros deportistas lograron meterse en el podio en varias oportunidades y más aún los chicos que debutaron en torneos nacionales también lograron puestos de avanzada".

CLUB ARAMIS CAMPEÓN POR EQUIPOS:

Jorge Ferghman indicó que como club, obtuvieron el primer lugar de la Copa Aramis por equipos. "La nota simpática la realizó Alfonso Quilodrán de nuestro club, ya que el día domingo estuvo de cumpleaños y sus compañeros del club le regalaron una torta y "un buen manteo". Añadió: Otras de las gratas noticias que nos alegró el fin de semana, fue la visita a nuestro torneo del gran Paris Inostroza, un grande, entre los grandes de la esgrima nacional, que en esta oportunidad acompañó a un sobrino en la competencia. Además informó: "No podemos dejar de agradecer a todas las empresas y particulares que de una u otra forma nos ayudaron a que este torneo fuera una realidad, la logística para albergar, alimentar y mover una cantidad de gente enorme como la que vino en fin de semana que requiere de mucho trabajo, y eso se logró gracias al trabajo mancomunado de todos los apoderados y deportistas de nuestro club. Volvemos todos a la realidad de la vida diaria con la satisfacción del deber cumplido y en los meses venideros seguir cumpliendo nuestras metas y proyectos, todo en pos de la esgrima de nuestra ciudad".

LOS MEJORES LUGARES:

- MARÍA PAZ CHEBI: Segundo lugar espada categoría todo competidor, tercer lugar florete categoría cadete, quinto lugar florete categoría pre-cadete; Sexto lugar categoría pre-cadete arma espada, Sexto lugar categoría cadete, arma espada y además Premio Fair Play, en espada.

- SEBASTIÁN ARAYA: Tercer lugar compartido con Diego Escobar, que es técnico del Club Aramis, en sable categoría todo competidor.

- KARINA LÓPEZ (Apoderada del Club): Tercer lugar categoría todo competidor arma espada.

- ALFONSO QUILODRÁN: (Debutante), Sexto lugar categoría Sub-13, arma florete.

- JOAQUÍN SALAZAR: (Debutante) Séptimo lugar categoría Sub-13, arma florete.

- PAULETTE PINTO: (Debutante) Categoría Sub 11, arma espada, además de Octavo lugar en categoría Sub 11 arma florete y Octavo lugar en categoría Sub 13, arma espada.

- ALEJANDRA HANS: (Debutante): Sexto lugar categoría Sub 13, arma florete y Octavo lugar Categoría Sub 11, arma espada.

- DIEGO ESCOBAR (Técnico del club): Primer lugar arma florete, categoría todo competidor, además de Primer lugar en arma espada, categoría todo competidor y Tercer lugar, compartido con Sebastián Araya en arma sable, categoría todo competidor.

- AQUILES ESCOBAR: (Técnico del club) y hermano de Diego ocupó el segundo, lugar en arma espada categoría todo competidor.

- MARIANNE VARAS: (Debutante) Ocupó el Sexto lugar en arma sable categoría cadete.

