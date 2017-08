Segunda División Profesional; Santa Cruz ganó 1 a 0 el "Clásico Huaso"

San Fernando; El mejor juego de la oncena santacruzano se reflejó en el triunfo que alcanzó merecidamente el equipo visitante que anotó su único gol por intermedio de Sebastián Julio a los 26 minutos de la primera etapa. Colchagua no pudo anotar, pese a llegar con opciones en varias oportunidades y en general, pese al esfuerzo no pudo salir adelante en su juego que todavía es poco ofensivo, y con muchas dudas en el sector posterior y sin hacer mucho más los visitantes lograron ganar por una mínima diferencia.

Lo mejor de la jornada fue la presentación de todas las series de Colchagua, desde el equipo que participa en la Segunda División Profesional y las series de Fútbol Joven: Sub 15, Sub 16, Sub 17 y Sub 19. Además se contó con la participación de la Banda Instrumental del Regimiento Infantería 19 de Colchagua, especialmente para el Himno Nacional que fue cantado con gran participación de jugadores, dirigentes y el público, en general. Y cerró el acto, el Presidente de Colchagua Deportes Jorge Salazar Urzúa entregando una relación completa de la institución local y sus objetivos.

Al estadio Municipal llegaron controladas 975 personas, pagando su entrada 930 con una recaudación de $ 3.720.000.



En el Estadio "Monumental" San Antonio Unido derrotó a Deportes Recoleta por 2 goles a 0 con participación de Humberto Suazo en el equipo porteño, después de muchos años.

En el Estadio "El Morro", Naval y Vallenar igualaron 1 a 1 con gol de Mario Salgado para los locales y el empate lo logró Juan Silva para Vallenar. En el Estadio "Roberto Bravo" de Melipilla, los locales igualaron 1 a 1 con Deportes La Pintana y en el Estadio "Rubén Marcos Peralta", Deportes Osorno perdió 0 a 2 con Independiente de Cauquenes con goles anotados por Roberto Abarca y Luis González, en el tiempo complementario.



El líder es Independiente con 6 puntos, más 3 goles; Le siguen en el mismo orden: D. Vallenar 4 puntos más 1 gol, D. Melipilla 4 puntos, más 1 gol; Malleco Unido 3 puntos, más 3 goles, D. Recoleta 3 puntos, más 3 goles, Santa Cruz 3 puntos más 1 gol, SAU 3 puntos más 1 gol, La Pintana 1 punto, menos 5 goles, Colchagua sin puntos menos 2 goles y Osorno sin puntos, menos 5 goles./ (JEB)

