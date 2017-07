Destacada participación de Tomás Lawrence en Metrobasket

Los primeros en salir a los escenarios de este deporte fueron los integrantes de la Sub 17 en el Gimnasio del Club Palestino, dirigidos por el destacado entrenador nacional Cipriano Núñez. Luego de un intenso encuentro perdieron por 58 puntos a 52 con un adversario que está muy bien preparado, Brisas de La Cisterna, y con este resultado quedaron en el Cuarto lugar en Sub 17. Hay que destacar que este campeonato se inició en el mes de marzo, y participó también el quinteto de TSF de esta categoría que no quedó para las instancias finales.

En el segundo partido jugado desde las 16:00 horas en el Gimnasio de Las Brisas en la comuna de La Cisterna, la categoría Sub 13 varones que dirige el profesor Carlos Moreno, les correspondió enfrentar a su similar de la Universidad de Chile. Un gran partido que solamente se resolvió en el cuarto decisivo donde los estudiantes vencieron con un marcador final de 43 puntos a 33. Tomás Lawrence muy apoyado por los padres y amigos de los integrantes del equipo levantaron la copa del segundo lugar y es claramente un orgullo para ellos por la categoría de los equipos que participaron.

Ya en el atardecer se enfrentaron nuevamente, en partido de Sub 15 Universidad de Chile y Tomás Lawrence. El elenco de los "Oro y Cielo" no pudo ante la estatura y calidad de los universitarios que tienen varios jugadores seleccionados de Chile en la categoría y la cuenta final así lo indica pues Universidad anotó 62 puntos contra 40 de Tomás Lawrence, pero el segundo lugar de este torneo fue muy celebrado por los integrantes del equipo de San Fernando.

Al final de la jornada, tanto jugadores como padres y acompañantes regresaron con 2 copas después de un largo y disputado primer semestre 2017 que fue muy satisfactorio para la familia del Básquetbol de San Fernando./

