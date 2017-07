Colchagua C.D. cuenta con importantes refuerzos

REFUERZOS:

Según informaciones recientes se están redactando los contratos de los siguientes valores que ingresarán al plantel de Colchagua Club de Deportes y que por el puesto que ocupan en el campo de juego son los siguientes: Defensas: Gustavo Aguayo ex jugador de Iberia de Los Ángeles; José Higueras, también viene de Iberia y es un jugador de alto rendimiento; Juan Concha que integró hasta hace pocos días el equipo de Buenos Aires de Parral. Jugadores de medio campo: Alan Leal, figura en Iberia de Los Ángeles; Giovanni Narváez, también viene de Iberia y el nuevo Director Técnico Néstor Fabián Zanatta conoce sus virtudes; Miguel Estay, es chileno y viene de jugar en el equipo de Central Sport de Tahiti, y Diego Olate con trayectoria en O'Higgins y Colo Colo, y que por sus antecedentes debería ser un refuerzo muy importante.

Delanteros: Felipe Ecobar, viene de Malleco Unido, Felipe Martel: jugó en Osorno y es de excelente rendimiento, en general, Marco Acuña, lleva algunas temporadas jugando en Santiago, en el Club Ferroviarios y también, viene de Ferroviarios Francisco Cáceres, que ha sido muy recomendado por amigos de Colchagua, en la capital.

QUEDAN DEL PLANTEL ANTERIOR:

Defensas: Guillermo Cubillos, José Ibacache y Michael Silva, además de los delanteros Óscar Salas que tuvo un pasado importante en Paniahue y Santa Cruz y que será aporte siempre y Jorge Uribe que ya está más maduro y será valioso en el plantel y además está el ex Unión San Felipe, Kevin Gómez, mediocampista y con mayor experiencia para este año. Y además, se cuenta con el arquero Iván Meirone, que en la temporada anterior defendió el pórtico de Colchagua en varias oportunidades.

PODRÍAN LLEGAR:

En conversaciones están las situaciones de Nicolás Medina, ex Curicó Unido, un muchacho que jugó en el Mundial SUB 20 del 2007, en la "Generación Dorada", y que tiene 27 años a esta fecha. Además Philip Araos, ex Colchagua y Colo Colo. El volante de creación y de ofensiva además, tuvo momentos muy buenos con los colores del equipo de la "Herradura" y está, sin duda, con mayor experiencia. Además, podría volver Matías Canales, defensa central, que tuvo muy buenos momentos en Colchagua y que actualmente estaba en Curicó Unido./(JEB)

