Palmillano Walter Martínez, emprende viaje a competencia internacional en Europa

Una vez más, la comuna de Palmilla tendrá uno de sus representantes en las competencias internacionales más importantes del Mundo. Es así que tras años de trabajo y una vez más, Walter Martínez Flores de 27 años, oriundo de San Miguel de El Huique, gran deportista de Mountanbike, emprende su viaje rumbo a Europa, donde representará a la comuna de Palmilla, en la carrera más extenuante y más larga de Europa, que se efectúa en Austria, denominada "Alpen Tour Trophy 2016", además del Campeonato Mundial de la Especialidad, en Alemania.

La alcaldesa de Palmilla, Gloria Paredes Valdés, señaló sentirse complacida de brindar, una vez más, todo nuestro apoyo para que Walter viaje a este torneo, sumado al respaldo a cada quienes llevan en alto el nombre de nuestra comuna, fuera de sus fronteras. Asimismo, indicó al deportista sentirse ya orgullosos por sus logros y esfuerzo siendo sin duda, un ejemplo a seguir como joven deportista palmillano, y como ya ocurrió en los años anteriores, mereces el apoyo de todos.

Por su parte, Martínez agradeció enormemente el apoyo que le otorgó desde el primer instante la alcaldesa Gloria Paredes, sintiéndose orgulloso de representar a esta hermosa comuna y tener una autoridad comprometida con el deporte que debería ser imitada por otras localidades en Chile.

El año 2016, tuvo una destacada participación en una de las pruebas por etapa más extenuantes del Mundo, con 4 etapas y cerca de 10.000 mts de ascenso por los Alpes Austriacos, donde además de lo exigente del terreno, el nivel de la prueba es altísimo.

Catalogada como una prueba UCI S1 (Stage race categoría 1), otorga mucho puntaje para el ránking mundial, por los mejores exponentes mundiales serán parte de esta prueba, como el ex campeón mundial Alban Lakata, el ex campeón belga Roel Paulissen, el ex campeón panamericano el colombiano Leo Páez, entre otras muchas estrellas del pedal europeo y mundial./