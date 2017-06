Más allá del deporte, Agrosuper y Fútbol Más en 6 barrios de la región

La Villa Los Cristales de Requínoa fue uno de los primeros barrios en sumarse a la fundación de la tarjeta verde y su elección no fue al alzar, pues Agrosuper y Fútbol Más hicieron un trabajo previo que reunió el conocimiento de la compañía sobre esta comuna y los objetivos que se plantearon al iniciar este programa en la región. Con el correr de los años, Fútbol Más ha cambiado el rostro de este lugar, llenando cada rincón con alegría y sana entretención, aprovechando el uso de espacios públicos que antes estaban abandonados o eran mal utilizados, y reuniendo a niños y jóvenes en torno a valores como la amistad, el compañerismo y la resiliencia.

"Fue emocionante cuando llegaron, todos salieron a las calles y se integraron muchos niños. El programa los ha ayudado porque los mantiene entretenidos, los ha alejado de lo malo como la drogadicción, pues esta villa es bien complicada en ese sentido. De hecho, cuando el programa no está, la cancha queda muy solitaria, entonces eso da pie para que se la tomen buscando realizar actividades que no son sanas ni positivas", afirmó Viviana Pavez, secretaria del Equipo de Coordinación Barrial, ECB.

Al igual que Los Cristales, Villa Esperanza de Codegua, Colonia Esmeralda y Rosario Norte de Rengo, Lo Miranda de Doñihue y Villas Unidas de San Vicente de Tagua Tagua han visto cómo su convivencia ha mejorado, con comunidades más unidas y entornos más amigables, donde las tarjetas verdes, los entrenamientos, la diversión y las ligas se han ganado el corazón de sus participantes. Ignacio Riquelme es hijo de Viviana y hoy a sus 17 años, cuando ya cumplió la edad límite para continuar en el programa, sigue alentando a sus vecinos y amigos desde las graderías, pues según señala: "Cuando Fútbol Más no está, se nota. Partió siendo una experiencia como cualquier otra, pero se transformó en algo muy especial, es un sentimiento, un vínculo que no quiero romper, por eso me gusta ver cómo se integran nuevos niños", señaló.

Este año la Liga Fútbol Más CDF ya comenzó y durante 7 fechas los barrios de la región, se reunirán en torno a verdaderas fiestas deportivas, pues el objetivo es precisamente ese: lograr comunidades más felices de la mano de la fundación y Agrosuper./

