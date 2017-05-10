REMATE JUDICIAL

SÁBADO 13 DE MAYO DE 2017, A LAS 12,00 HORAS.
EN CALLE VALDIVIA 333. SAN FERNANDO
CAUSAS: "BANCO FALABELLA con ALLENDE", Rol C-136-2016, DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FERNANDO; Y "LIZANA con GUILLERMO FORSTER DE LA BARRA SUCESIÓN", R.I.T. C-6-2012 JUZGADO DE LETRAS Y COBRANZA LABORAL DE PERALILLO.
ESPECIES A REMATAR: AUTOMÓVIL MARCA PEUGEOT AÑO 2006, MODELO 206 XR 1.6, COLOR GRIS, INSCRIPCIÓN R.V.M. ZV.5798-3; 6 PILARES DE FIERRO CUADRADO; MESA DE PING PONG; BOTE INFLABLE CON REMOS; RACK DE MADERA; LAVADORAS; MICROONDAS; REFRIGERADORES, TELEVISORES; SOFA 3 CUERPOS; CAJONERAS, ESCRITORIO METÁLICO 4 CAJONES; CALIFONT; COCINA A GAS 4 PLATOS Y HORNO; COLCHONES 1 1/2 Y 1 PLAZA, CATRES DE FIERRO; THERMOS PARA AGUA CALIENTE; ESTUFAS A GAS; LAMPARAS DE VELADOR Y SOBREMESA, EQUIPO DE MÚSICA, BANQUETA DE MIMBRE Y OTRAS ESPECIES DE DIFICIL DETALLE.
A LA VISTA: JUEVES 11 Y VIERNES 12 DE MAYO.
COMISIÓN: 12% IMPUESTO INCLUIDO
PAGO CONTADO TOTAL EN EFECTIVO, VALE VISTA O TRANSFERENCIA BANCARIA
FRANCISCO JAVIER FUENTES MORALES
MARTILLERO PÚBLICO. REG. 456
CELULAR: 9 92437687.
CORREO ELECTRONICO: [email protected]
10 my.- F. Fuentes
SÁBADO 13 DE MAYO DE 2017, A LAS 12,00 HORAS.
EN CALLE VALDIVIA 333. SAN FERNANDO
CAUSAS: "BANCO FALABELLA con ALLENDE", Rol C-136-2016, DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FERNANDO; Y "LIZANA con GUILLERMO FORSTER DE LA BARRA SUCESIÓN", R.I.T. C-6-2012 JUZGADO DE LETRAS Y COBRANZA LABORAL DE PERALILLO.
ESPECIES A REMATAR: AUTOMÓVIL MARCA PEUGEOT AÑO 2006, MODELO 206 XR 1.6, COLOR GRIS, INSCRIPCIÓN R.V.M. ZV.5798-3; 6 PILARES DE FIERRO CUADRADO; MESA DE PING PONG; BOTE INFLABLE CON REMOS; RACK DE MADERA; LAVADORAS; MICROONDAS; REFRIGERADORES, TELEVISORES; SOFA 3 CUERPOS; CAJONERAS, ESCRITORIO METÁLICO 4 CAJONES; CALIFONT; COCINA A GAS 4 PLATOS Y HORNO; COLCHONES 1 1/2 Y 1 PLAZA, CATRES DE FIERRO; THERMOS PARA AGUA CALIENTE; ESTUFAS A GAS; LAMPARAS DE VELADOR Y SOBREMESA, EQUIPO DE MÚSICA, BANQUETA DE MIMBRE Y OTRAS ESPECIES DE DIFICIL DETALLE.
A LA VISTA: JUEVES 11 Y VIERNES 12 DE MAYO.
COMISIÓN: 12% IMPUESTO INCLUIDO
PAGO CONTADO TOTAL EN EFECTIVO, VALE VISTA O TRANSFERENCIA BANCARIA
FRANCISCO JAVIER FUENTES MORALES
MARTILLERO PÚBLICO. REG. 456
CELULAR: 9 92437687.
CORREO ELECTRONICO: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
10 my.- F. Fuentes