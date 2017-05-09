CUARTO JUZGADO CIVIL SANTIAGO, HUERFANOS 1409, PISO 2, DÍA 30 DE MAYO DE 2016 A LAS 15,00 HORAS REMATESE INMUEBLE FUNDO LAS CUMBRES NEVADAS DE SANTA ISABEL, INSCRITO A FOJAS 414 VTA. N° 514 REGISTRO PROPIEDAD CONSERVADOR BIENES RAÍCES DE SAN FERNANDO AÑO 1984. MÍNIMO POSTURAS $ 500.000.000 SUBASTADORES DEBERÁN ACOMPAÑAR VALE VISTA 10% MÍNIMO ORDEN TRIBUNAL, SALDO VALOR REMATE PAGADERO DENTRO QUINTO DÍA HÁBIL EFECTUADA SUBASTA. DEMÁS BASES Y ANTECEDENTES SECRETARÍA TRIBUNAL AUTOS "MULLER CON CANALES Y COMPAÑÍA", ROL 1079-1988.-
9-10-11-12 my.- C. Palamara
REMATE
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