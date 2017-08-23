REMATE JUDICIAL

SÁBADO 26 DE AGOSTO DE 2017, A LAS 12,00 HORAS.
EN CALLE VALDIVIA 333. SAN FERNANDO
CAUSAS: EMPRESAS CAROZZI S.A con MORALES, Rol C-1310-2013; EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO C & D S.A. con SALINAS, Rol C-272-2017 DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FERNANDO; BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA CHILE con BUGUEÑO, Rol C-644-2017; Y TATTERSALL AGROINSUMOS S.A. con DUARTE, Rol C-693-2015 DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SANTA CRUZ.
ESPECIES A REMATAR: AUTOMÓVIL MARCA CHERY MODELO IQ1100. AÑO 2013, INSCRIPCIÓN R.V.M. FGCR.34-6 COLOR NEGRO METALIZADO; 3 LCD MARCAS SAMSUNG - LG Y SONY, LIVING COMPUESTO DE SOFÁ Y 2 SILLONES; RACK DE MADERA; EQUIPOS DE MÚSICA MARCA SONY - SAMSUNG Y AIWA; REFRIGERADORES MARCA CÓNSUL - FENSA Y MADEMSA; LAVADORAS MARCA LG - MADEMSA Y PANASONIC; TELEVISOR PHILIPS; EQUIPO DE MÚSICA PANASONIC; ESTUFAS A GAS COCINA A LEÑA ESMALTADA; RACK DE MADERA; MUEBLE TIPO PEINADOR, MUEBLE DE COMEDOR COMPUESTO DE MESA OVALADA CON EXTENSIÓN Y 6 SILLAS; CLOSET, MICROONDAS Y OTRAS ESPECIES DE DIFICIL DETALLE.
A LA VISTA: JUEVES 24 Y VIERNES 25 DE AGOSTO.
COMISIÓN: 12% IMPUESTO INCLUIDO
PAGO CONTADO TOTAL EN EFECTIVO, VALE VISTA O TRANSFERENCIA BANCARIA
FRANCISCO JAVIER FUENTES MORALES
MARTILLERO PÚBLICO. REG. 456
CELULAR: 9 92437687.
CORREO ELECTRONICO: [email protected]
23-24-25 ago.- F. Fuentes
SÁBADO 26 DE AGOSTO DE 2017, A LAS 12,00 HORAS.
EN CALLE VALDIVIA 333. SAN FERNANDO
CAUSAS: EMPRESAS CAROZZI S.A con MORALES, Rol C-1310-2013; EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO C & D S.A. con SALINAS, Rol C-272-2017 DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FERNANDO; BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA CHILE con BUGUEÑO, Rol C-644-2017; Y TATTERSALL AGROINSUMOS S.A. con DUARTE, Rol C-693-2015 DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SANTA CRUZ.
ESPECIES A REMATAR: AUTOMÓVIL MARCA CHERY MODELO IQ1100. AÑO 2013, INSCRIPCIÓN R.V.M. FGCR.34-6 COLOR NEGRO METALIZADO; 3 LCD MARCAS SAMSUNG - LG Y SONY, LIVING COMPUESTO DE SOFÁ Y 2 SILLONES; RACK DE MADERA; EQUIPOS DE MÚSICA MARCA SONY - SAMSUNG Y AIWA; REFRIGERADORES MARCA CÓNSUL - FENSA Y MADEMSA; LAVADORAS MARCA LG - MADEMSA Y PANASONIC; TELEVISOR PHILIPS; EQUIPO DE MÚSICA PANASONIC; ESTUFAS A GAS COCINA A LEÑA ESMALTADA; RACK DE MADERA; MUEBLE TIPO PEINADOR, MUEBLE DE COMEDOR COMPUESTO DE MESA OVALADA CON EXTENSIÓN Y 6 SILLAS; CLOSET, MICROONDAS Y OTRAS ESPECIES DE DIFICIL DETALLE.
A LA VISTA: JUEVES 24 Y VIERNES 25 DE AGOSTO.
COMISIÓN: 12% IMPUESTO INCLUIDO
PAGO CONTADO TOTAL EN EFECTIVO, VALE VISTA O TRANSFERENCIA BANCARIA
FRANCISCO JAVIER FUENTES MORALES
MARTILLERO PÚBLICO. REG. 456
CELULAR: 9 92437687.
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23-24-25 ago.- F. Fuentes