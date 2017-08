2° Juzgado San Fernando, causa Rol V-67.2017, caratulada "Zapata", se ha ordenado publicar solicitud extractada En lo principal: Solicita Rectificación de Superficie y Anotación Marginal.- Primer Otrosí: Acompaña Documentos. Segundo Otrosí: Patrocinio y Poder.-. S.J.L. San Fernando. Marco Zapata Becerra, chileno, empleado, Psje Puerto Chico 0538, Villa Marcoleta, Santiago, Región Metropolitana, a US., digo. En consideración mandato tácito, legal y reciproco administración entre los comuneros, sobre cosa común, artículo 2.081 del CC, para ejercer acto de administración y protección sobre inmueble, no pretendiendo ser acto de disposición, sino de conservación del patrimonio. Vengo en solicitar rectificación superficie y anotación marginal del inmueble ubicado en La Cuesta El Porvenir, Chimbarongo, de la cual soy comunero, en razón de los siguientes antecedentes. Conjuntamente con mis hermanos: Aides del Carmen, Teresilda del Carmen, Guillermo Enrique y Juan Ramón todos Zapata Becerra, quedamos dueños según títulos de un inmueble ubicado en La Cuesta El Porvenir, comuna Chimbarongo, superficie aproximada de 1 hectárea y 25 centésimos de hectárea que deslinda; Norte, sucesión Andrina; Sur, camino El Porvenir; Oriente, Callejones Duarte y Poniente, Sucesión Duarte (hoy Ramón Cubillos). Dicho inmueble lo adquirí junto a mis hermanos por sucesión por causa de muerte al fallecimiento de mi padre Guillermo Antonio Zapata Zapata, inscripción especial de herencia inscrita fs 716 N° 1210 Registro de Propiedad año 1994 Conservador Bienes Raíces San Fernando y por sucesión causa de muerte, ocurrido al fallecimiento de mi madre Juana Rosa Becerra Duarte, inscripción especial de herencia inscrita fs 3960 N° 4124 Registro Propiedad año 2015, también Conservador Bienes Raíces de San Fernando. Es del caso SS., que en título de dominio original que consta a fs 234 N° 280 Registro Propiedad año 1979 del Conservador precitado, señala que propiedad mide 1 Hc y 25 centésimos de hc, lo que no es efectivo, por cuanto por medición efectuada a la propiedad se pudo concluir que superficie existente en la misma es de 2,66 hectáreas. Por lo anterior, es poder rectificar superficie hasta llegar a superficie real y no ajustar plano a la medida que señala su título, ya que ello significaría tener menos superficie de lo que realmente existe en la práctica. El bien raíz, desde que lo adquirió mi padre, ha tenido esas medidas, por lo que siempre ha tenido las mismas dimensiones, con sus respectiva deslindes, los cuales nunca han sido alterados, movidos y/o corridos, lo que se por haber estado constantemente visitado el inmueble, hace más de 25 años a la fecha. Por el cual concurro a SS., con objeto de poder regularizar esta situación. Por todo lo expuesto, pido a SS, ordenar al Conservador Bienes Raíces San Fernando, que anote al margen inscripción de dominio de fs 716 N° 1210 Registro Propiedad año 1994 en Conservador Bienes Raíces San Fernando y a fs 3960 N° 4124 Registro Propiedad del 2015, también Conservador Bienes Raíces San Fernando, que superficie que corresponde a propiedad singularizada es 2,66 (dos coma sesenta y seis hectáreas). POR TANTO, conformidad con lo establecido en el Código Orgánico de Tribunales, artículo 10 y Reglamento del Conservador de Bienes Raíces. A US., Ruego, se inscriba o anote al margen título rolante fs 716 N° 1210 Registro Propiedad año 1994 Conservador Bienes Raíces San Fernando y a fs 3960 N° 4124 Registro Propiedad año 2015, también del Conservador Bienes Raíces San Fernando, que verdadera y real superficie de la propiedad singularizada, es la que se indica en plano efectuado por un profesional que se indica, esto es 2,66 hectáreas o lo que SS, determine acuerdo al merito de autos. Primer otrosí Ruego a SS., tener por acompañado los siguientes documentos. 1.- Plano confeccionado y suscrito por el profesional, don Daniel Contreras Garrido, Técnico Topógrafo, 2.- Certificado de Avalúo Fiscal de propiedad. Rol 207-14 de la comuna de Chimbarongo. 3.- Dominio Vigente de la propiedad de fs 716 N° 1210 Registro de Propiedad año 1994 Conservador Bienes Raíces de San Fernando y fs 3960 N° 4124 Registro Propiedad año 2015, también Conservador de Bienes Raíces de San Fernando. Segundo Otrosí Designo abogado patrocinante y confiero poder MANUEL SÁNCHEZ LETELIER, domiciliado Chillán 1012 San Fernando, poder que otorgo con facultades contenidas en ambos incisos del artículo séptimo Código Procedimiento Civil, en especial, transigir, percibir.- correo electrónico [email protected] San Fernando, 25 de Julio de 2.017.-

XIMENA GUZMÁN TORRES

SECRETARIA SUBROGANTE

1-2-3-4 ago.- M. Sánchez