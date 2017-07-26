SÁBADO 29 DE JULIO DE 2017, A LAS 12,00 HORAS
EN CALLE VALDIVIA N° 333. SAN FERNANDO
CAUSAS: "VENEGAS con GONZÁLEZ, Rol C-916-2017 PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FERNANDO; "VENEGAS con RODRÍGUEZ, Rol C-642-2017 SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE SAN FERNANDO; Y ESIELCO Y COMPAÑÍA LIMITADA con TORRE, Rol C-1180-2014 PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SANTA CRUZ.-
ESPECIES A REMATAR: STATION WAGON MARCA HYUNDAI MODELO VERACRUZ GLS 3.0 AUT., AÑO 2008, COMBUSTIBLE DIESEL, INSCRIPCIÓN R.V.M. BBSW.19-4, FUNCIONANDO, CON DOCUMENTOS AL DIA; AUTOMÓVIL MARCA FORD, MODELO FIESTA TREND 1.6, AÑO 2006, INSCRIPCIÓN R.V.M. ZJ.7937-4, FUNCIONANDO, CON DOCUMENTOS AL DIA; REFRIGERADOR MARCA SAMSUNG 2 PUERTAS VERTICALES CON ICE MACKER; SOFÁ TAPIZ GENERO; DOS SITIALES BRAZOS DE MADERA; LCD MARCA SONY 47"; MUEBLE BIBLIOTECA 2 PUERTAS CON VIDRIO, 3 CAJONES FREEZER VERTICAL MARCA CONSUL; LAVADORA AUTOMATICA MARCA FENSA; ESTUFA A GAS MARCA FENSA Y OTRAS ESPECIES DE DIFICIL DETALLE.
A LA VISTA: JUEVES 27 Y VIERNES 28 DE JULIO
COMISIÓN: 12% IMPUESTO INCLUIDO.
PAGO EN EFECTIVO, VALE VISTA O TRANSFERENCIA BANCARIA
FRANCISCO FUENTES MORALES
MARTILLERO PÚBLICO. REGISTRO 456
CELULAR 992437687
CORREO ELECTRONICO: remconffgmail.com
26-27-28 jl.- F. Fuentes
REMATE JUDICIAL
Tipo de Letra
- Font Size
- Default
- Modo de Lectura