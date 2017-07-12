SÁBADO 15 DE JULIO DE 2017, 11,30 HORAS.
EN CALLE VALDIVIA 333. SAN FERNANDO
DEUDOR: CAROLINA JOFRE FARIAS
LIQUIDADOR: ROCIO RUIZ FLAÑO
ROL: C-205-2017 1ER. JUZGADO SAN FDO.
ESPECIES A REMATAR: 2 CELULARES MARCAS
NOKIA Y SONY; MUEBLE COCINA 3 CUERPOS;
LAVADORA 7 KGRS. LG; MÁQUINA DE JUEGOS
DE MONEDAS; EQUIPO MÚSICA AIWA; TELEFONO
PÚBLICO; 2 RADIOS AUTO; MESA CAMPING; PLANCHA
ELÉCTRICA; SECADOR DE PELO MANUAL; CAMARA
FOTOGRÁFICA CANON; BICICLETA NIÑO.
A LA VISTA: JUEVES 13 Y VIERNES 14 JULIO
MARTILLERO: FRANCISCO FUENTES MORALES
12-13 jl.- F. Fuentes
REMATE CONCURSAL
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