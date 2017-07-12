REMATE JUDICIAL

SÁBADO 15 DE JULIO DE 2017, A LAS 12,00 HORAS.
EN CALLE VALDIVIA 333. SAN FERNANDO
CAUSAS: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ORIENTE LIMITADA con BOZO SALDAÑA SUSANA", Rol C-2026-2016; COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ORIENTE LIMITADA con CASTRO MORALES CARLOS", Rol C-1462-2015; "COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ORIENTE LIMITADA con BOZO SALDAÑA SUSANA", Rol C-2026-2016 DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FERNANDO.
ESPECIES A REMATAR: AUTOMÓVIL MARCA HONDA MODELO CIVIC 1.5 EX. AÑO 1992, INSCRIPCIÓN R.V.M.KB.5881; LCD MARCA HYUNDAI 32", LIVNG COMPUESTO DE SOFA Y 2 SILLONES; RACK DE MADERA; EQUIPO DE MÚSICA MARCA SONY; LCD MARCA RECCO 32", LCD MARCA LG 32"; HORNO ELÉCTRICO; REFRIGERADOR MARCA CONSUL LAVADORA MADEMSA; CALEFON MADEMSA; TELEVISOR PHILIPS; EQUIPO DE MÚSICA PANASONIC; CATRE DE FIERRO CON LARGUEROS; ESTUFAS A GAS COCINA A LEÑA ESMALTADA Y OTRAS ESPECIES DE DIFICIL DETALLE.
A LA VISTA: JUEVES 13 Y VIERNES 14 DE JULIO.
COMISIÓN: 12% IMPUESTO INCLUIDO
PAGO CONTADO TOTAL EN EFECTIVO, VALE VISTA O TRANSFERENCIA BANCARIA
FRANCISCO JAVIER FUENTES MORALES
MARTILLERO PÚBLICO. REG. 456
CELULAR: 9 92437687.
CORREO ELECTRONICO: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
12-13-14 jl.- F. Fuentes