REMATE JUDICIAL

SÁBADO 10 DE JUNIO DE 2017, A LAS 12,00 HORAS.
EN CALLE VALDIVIA 333. SAN FERNANDO
CAUSAS: "INMOBILIARIA E INVERSIONES NUEVA ALAMEDA LTDA. CON BARROS", Rol C-22931-2016 SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE RANCAGUA; "LAMOLIATTE con FUENTES", Rol C-1848-2016 "BANCO DE CHILE con MORA", Rol C-433-2016, "BANCO DE CHILE con DÍAZ", Rol C-2208-2015; "BANCO DE CHILE con ROMERO", Rol C-158-2015 DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FERNANDO; "BANCO SANTANDER CHILE con BRIONES", Rol C-1950-2016; "BRITISH AMERICAN TOBACCO CHILE OPERACIONES CHILE S.A. con ACEVEDO", Rol C-911-2016; "BANCO FALABELLA con ANGEL", Rol C-316-2016 DEL SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE SAN FERNANDO; "COMPAÑÍA AGROPECUARIA COPEVAL S.A. con URZUA", Rol C-1536-2016; "SALGADO con CABELLO", Rol C-79-2017 DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SANTA CRUZ Y "A.F.P. PLANVITAL con MEJIAS, R.I.T. P-37-2015", JUZGADO DE LETRAS Y COBRANZA LABORAL DE PERALILLO.
ESPECIES A REMATAR: TRACTOR JOHN DEERE MODELO 5625 MFWD, AÑO 2011, INSCRIPCION R.V.M. DHCG.84-2; CAMIONETA TOYOTA, MODELO HILUX DLX D.CAB 2.4, AÑO 2002 INSCRIPCIÓN R.V.M. UY.9131-K; CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO NAVARA DCAB LUX LE 4 X 4 2.5, AÑO 2011, INSCRIPCIÓN R.V.M. CWSL-70-K; CAMIONETA MARCA MITSUBISHI MODELO L200 D CAB 2.4, AÑO 2000, INSCRIPCIÓN R.V.M. DA.2126-2 AUTOMÓVIL MARCA CHEVROLET, MODELO CAVALIER 2.2, AÑO 1999, INSCRIPCIÓN SS.7894-3; RACK DE MADERA; LAVADORAS; MICROONDAS; REFRIGERADORES, TELEVISORES; SOFA 2 CUERPOS; ESTUFAS A GAS; LAMPARAS DE VELADOR Y SOBREMESA, EQUIPOS DE MÚSICA, LCD DE 52, 48 Y 32 PULGADAS; JUEGO DE COMEDOR; JUEGOS DE LIVINGS; BERGERES; CALEFACTORES COMBUSTION LENTA; GENERADORES DE 9 Y 15 KVA; 2 MOTOSIERRAS STIHL SIN USO; SOLDADORA MIG; COMPUTADORES; BOX SPRING 1 1/2 PLAZA CON RESPALDO; VELADORES; ESTUFA A PARAFINA; BICICLETA PARA EJERCICIOS; ESCRITORIOS, SILLONES PARA ESCRITORIO; CUADROS OLEO; Y OTRAS ESPECIES DE DIFICIL DETALLE.
A LA VISTA: MIÉRCOLES 7, JUEVES 8 Y VIERNES 9 DE JUNIO.
COMISIÓN: 12% IMPUESTO INCLUIDO
PAGO CONTADO TOTAL EN EFECTIVO, VALE VISTA O TRANSFERENCIA BANCARIA
FRANCISCO JAVIER FUENTES MORALES
MARTILLERO PÚBLICO. REG. 456
CELULAR: 9 92437687.
CORREO ELECTRONICO: [email protected]
7-8-9 JUN.- F. Fuentes
SÁBADO 10 DE JUNIO DE 2017, A LAS 12,00 HORAS.
EN CALLE VALDIVIA 333. SAN FERNANDO
CAUSAS: "INMOBILIARIA E INVERSIONES NUEVA ALAMEDA LTDA. CON BARROS", Rol C-22931-2016 SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE RANCAGUA; "LAMOLIATTE con FUENTES", Rol C-1848-2016 "BANCO DE CHILE con MORA", Rol C-433-2016, "BANCO DE CHILE con DÍAZ", Rol C-2208-2015; "BANCO DE CHILE con ROMERO", Rol C-158-2015 DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FERNANDO; "BANCO SANTANDER CHILE con BRIONES", Rol C-1950-2016; "BRITISH AMERICAN TOBACCO CHILE OPERACIONES CHILE S.A. con ACEVEDO", Rol C-911-2016; "BANCO FALABELLA con ANGEL", Rol C-316-2016 DEL SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE SAN FERNANDO; "COMPAÑÍA AGROPECUARIA COPEVAL S.A. con URZUA", Rol C-1536-2016; "SALGADO con CABELLO", Rol C-79-2017 DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SANTA CRUZ Y "A.F.P. PLANVITAL con MEJIAS, R.I.T. P-37-2015", JUZGADO DE LETRAS Y COBRANZA LABORAL DE PERALILLO.
ESPECIES A REMATAR: TRACTOR JOHN DEERE MODELO 5625 MFWD, AÑO 2011, INSCRIPCION R.V.M. DHCG.84-2; CAMIONETA TOYOTA, MODELO HILUX DLX D.CAB 2.4, AÑO 2002 INSCRIPCIÓN R.V.M. UY.9131-K; CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO NAVARA DCAB LUX LE 4 X 4 2.5, AÑO 2011, INSCRIPCIÓN R.V.M. CWSL-70-K; CAMIONETA MARCA MITSUBISHI MODELO L200 D CAB 2.4, AÑO 2000, INSCRIPCIÓN R.V.M. DA.2126-2 AUTOMÓVIL MARCA CHEVROLET, MODELO CAVALIER 2.2, AÑO 1999, INSCRIPCIÓN SS.7894-3; RACK DE MADERA; LAVADORAS; MICROONDAS; REFRIGERADORES, TELEVISORES; SOFA 2 CUERPOS; ESTUFAS A GAS; LAMPARAS DE VELADOR Y SOBREMESA, EQUIPOS DE MÚSICA, LCD DE 52, 48 Y 32 PULGADAS; JUEGO DE COMEDOR; JUEGOS DE LIVINGS; BERGERES; CALEFACTORES COMBUSTION LENTA; GENERADORES DE 9 Y 15 KVA; 2 MOTOSIERRAS STIHL SIN USO; SOLDADORA MIG; COMPUTADORES; BOX SPRING 1 1/2 PLAZA CON RESPALDO; VELADORES; ESTUFA A PARAFINA; BICICLETA PARA EJERCICIOS; ESCRITORIOS, SILLONES PARA ESCRITORIO; CUADROS OLEO; Y OTRAS ESPECIES DE DIFICIL DETALLE.
A LA VISTA: MIÉRCOLES 7, JUEVES 8 Y VIERNES 9 DE JUNIO.
COMISIÓN: 12% IMPUESTO INCLUIDO
PAGO CONTADO TOTAL EN EFECTIVO, VALE VISTA O TRANSFERENCIA BANCARIA
FRANCISCO JAVIER FUENTES MORALES
MARTILLERO PÚBLICO. REG. 456
CELULAR: 9 92437687.
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7-8-9 JUN.- F. Fuentes